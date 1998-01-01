إقرار مخططات استيطانية تخترق أحياء فلسطينية بالقدس

القدس المحتلة / سما /

أقرّت لجنة الاستئنافات في مجلس التخطيط الإسرائيلي بمدينة القدس المحتلة عدّة مشاريع استيطانية تخترق الأحياء الفلسطينية.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أنّ اللجنة قررت ربط مستوطنة "رمات شلومو" بالشارع الالتفافي 443 موديعين- تل أبيب القدس بالشارع رقم 21 الذي يخترق قرية شعفاط، ويبتلع مساحة واسعة من أراضيها، ويعزلها عن آلاف الدونمات التي بين الشارعين 21،443القدس- تل أبيب.

ويتضمن القرار الإسرائيلي، إقامة 1500وحدة استيطانية، ومدخلين: جنوبي وشرقي للمستوطنة بالإضافة لتوسعة على طول الشارع الشمالي مع الطريق 443، وطرح 640وحدة استيطانية هو جزء من التصديق القديم، وفق ادّعاء اللجنة.

يأتي هذا في الوقت الذي ردت فيه اللجنة مشروع سلوان "البديل"، وهو مخطط هيكلي بديل لبلدية الاحتلال، مقدّم من سكان فلسطينيين بواسطة مؤسسات حقوقية، يهدف لوقف أعمال الحفريات والأنفاق في سلوان، بعد اعتراضٍ تقدمت به جمعية "العاد" الاستيطانية، التي تشرف على ما يسمى بـ"حديقة الملك"، كما رفضت اللجنة طلب كشف مستوى الحفريات والأنفاق أسفل بلدة سلوان ووادي حلوة ومنطقة العين، وعدّت ذلك خارج صلاحياتها.