فقدان 3 اسرائيليين في سيول الاْردن

القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، عن فقدان ثلاثة إسرائيليين في السيول التي اجتاحت مناطق مختلفة في المملكة الأردنية.



وأكدت الوزارة أن الاتصال ما زال مقطوعا مع ثلاثة سياح إسرائيليين تواجدوا في منطقة السيول التي اجتاحت وادي رم.



وذكرت مصادر عبرية أن المعلومات، نقلت إلى القنصل الإسرائيلي في عمّان، الذي يتابع مع السلطات الأردنية الوضع.

من جهته، أعلن الدفاع المدني الأردني، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت عدة مناطق في المملكة إلى 11 شخصا، لا فتا إلى أن البحث جار عن عشرات المفقودين.



وتمكنت فرق الإنقاذ والدفاع المدني الأردني من إخلاء 3700 سائح داهمتهم المياه في البتراء، بعد أن اضطروا إلى الصعود لمناطق مرتفعة بسبب ارتفاع منسوب مياه السيول.



وسبق للحكومة الأردنية وأعلنت عن مصرع 9 أشخاص بينهم أطفال وفقدان 6 آخرين جراء السيول، وقالت المتحدثة باسم الحكومة جمانا غنيمات، إن طائرة انطلقت لرصد المنطقة التي اجتاحتها السيول للوقوف على تفاصيل الحالة، مشيرة إلى أن التنبؤات الجوية تفيد بأن هطول المطر سيستمر خلال اليومين القادمين.

