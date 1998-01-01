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"الهلال الاحمر" يستقبل اعضاء الهيئة العامة لغرفة الخليل

السبت 10 نوفمبر 2018 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

استقبلت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني مجموعة من أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة الخليل، تأكيدا على مبدا الشراكة والتنسيق مع مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني.

جاء ذلك بناء على دعوة وجهتها الجمعية لرئيس واعضاء الهيئة العامة في الغرفة التجارية بهدف تعريفهم بالجمعية وانشطتها ومشاريعها الانسانية التي تعمل عليها.

واوضح رئيس الجمعية الحاج ابو عيشة بان الجمعية انشات وتأسست لسد الحاجات الانسانية ما امكن لأبناء الشعب في شتى اماكن تواجدهم، حيث عملت على بناء شبكة من المراكز التي تقدم الخدمات الانسانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبدون أي تنافس مع أي جهة، الامر الذي يعتبر مصدر قوة ودافعا لاستمراريتها في اداء الرسالة الانسانية بأجور رمزية وبالمجان للفئات المحتاجة.

من ناحيته، ثمن رئيس الغرفة التجارية الصناعية المهندس محمد غازي الحرباوي دعوة الجمعية لأعضاء الغرفة لزيارتها، تأكيدا على اهمية التواصل مع مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني الذين يشكلون الداعم الاول للاقتصاد الوطني والمؤسسات الفلسطينية ، داعيا الجميع للوقوف الى جانب الجمعية ودعمها بشتى السبل في سبيل تحقيق اهدافها الانسانية.

ومن الجدير بالذكر ان الجمعية اطلقت حملة بعنوان ساهم، بهدف حشد الدعم اللازم لمشروع توسعة مستشفى الهلال الاحمر التخصصي في الخليل، كان للاخوة في الغرفة التجارية واعضاء هيئتها العامة اكبر الاثر في دعمها ماديا ومعنويا.

#الهلال الاحمر

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