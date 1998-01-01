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قراصنة يخترقون آلاف الحسابات المصرفية في باكستان

السبت 10 نوفمبر 2018 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قراصنة يخترقون آلاف الحسابات المصرفية في باكستان



وكالات / سما /

قالت وكالات إعلام باكستانية إن هجمات إلكترونية تسببت باختراق بيانات آلاف الحسابات المصرفية في بنوك البلاد.

وتشير البيانات إلى أن هجمات سيبرانية حصلت في أكتوبر الماضي أدت إلى اختراق أكثر من 19 ألف حساب مصرفي، في 22 مصرفا في باكستان.

من جانبها أكدت شركة "Group-IB" المتخصصة بأمن المعلومات أن مجموعات من (الهاكرز) تمكنت من اختراق العديد من المصارف الباكستانية في الفترة الماضية، وقام هؤلاء القراصنة بسرقة أكثر من 2.5 مليون دولار من حسابات مختلفة.

كما أشارت تسريبات إلى أن معلومات تتعلق بـ 8 آلاف بطاقة مصرفية باكستانية تم عرضها للبيع على مواقع الإنترنت المظلمة "Darknet" في الـ 26 من أكتوبر الماضي، لتنضم إلى بيانات آلاف البطاقات التي عرضت للبيع هذا العام.

#قراصنة #الحسابات المصرفية

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