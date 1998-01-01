تيسير خالد : " العقل اليهودي مع المال العربي " في زواج شيطاني ضد إيران

كتب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي .

تتسابق دول عربية خليجية على استقبال وفود سياسية وغير سياسية لدولة عدوانية ، صنيعة للاستعمار قامت على المجازر ضد الشعب وما زالت تمارس ضده كل انواع الجرائم بما في ذلك جرائم الاستيطان والتهجير والتمييز العنصري والتطهير العرقي .

وأضاف : قبل أيام كان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل في مسقط ، عاصمة سلطنة عمان وفي نفس الوقت كانت الامارات العربية المتحدة وقطر تستضيفان وفودا رياضية وثقافية تلتها زيارة وزيرة عنصرية تجولت احد مساجد أبو ظبي ووزير اسرائيلي باع دول الخليج وهم سكة حديد عابرة للحدود ،

وتابع : هذه الايام تلقت وزارة الخارجية الاسرائيلية دعوة رسمية لمشاركة وزير الاقتصاد والصناعة ايلي كوهن في مؤتمر " هايتك " في البحرين . اسرائيل على حد تعبير " يديعوت أحرونوت " تعيش هذه الايام " عيد زيارات " ويبدو انها تعيش نبوءة ثعلب السياسة الاسرائيلية شمعون بيريز بشأن العقل اليهودي مع المال العربي ولكن هذه المرة في زواج شيطاني ضد إيران .

وختم تيسير خالد مدونته قائلا : اسرائيل يا اخوتنا في دول الخليج لن ترفع لكم في مخاوفكم من ايران الكستناء من النار . تذكروا على الأقل مبادرة السلام العربية وتوقفوا عن التطبيع رحمة بشعوبكم وبالشعب الفلسطيني الشقيق والمظلوم .