العمل الصحي تستقبل وفداً من إسبانيا وتطلعه على معاناة الفلسطينيين

رام الله / سما /

استقبلت مؤسسة لجان العمل الصحي وفداً إسبانياً من مؤسسات إسبانية ترتبط بعلاقات عمل وصداقة مع لجان العمل الصحي منذ سنوات ونظمت له زيارة إلى قرية خربة زكريا الواقعة بين مدينة الخليل وبيت لحم حيث تم إطلاعه على طبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة داخل العيادة الصحية الموجودة في الخربة والتي تقع في حيز بناء المدرسة الموجودة في الخرية كما جرى تعريف أعضاء الوفد الاسباني بطبيعة الأوضاع داخل الخربة وخاصة أنها تعتبر من المناطق المحاصرة بالمستوطنات والحواجز العسكرية. وشاهد الزوار إحاطة المستوطنات بالخربة وتواجد جنود الاحتلال على الطريق المؤدية إليها.

كما شملت الزيارة مركز حلحول الصحي حيث تم إطلاع الوفد على طبيعة الخدمات التي تقدم في مركز حلحول الصحي وخاصةً الخدمات الصحية والبرامج والمشاريع التي تنفذ في منطقة الجنوب، كما وصل الوفد الاسباني إلى مركز طوارئ الخليل التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي والذي يقع في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وقدم له شرح مفصل عن طبيعة الخدمات التي تقدم من خلال المركز ومن خلال مركز إشراقة الجنوب، وبعد ذلك تم تنظيم جولة ميدانية في البلدة القديمة من مدينة الخليل للإطلاع على حجم المعاناة التي يعيشها السكان في هذه المنطقة.