الدرجة الاولى:فوزان للعيسوية والقوات وتعادل طوباس والخضر

رام الله / سما /

ضمن دوري الدرجة الاولى التقى فريقا نادي هلال اريحا ونادي العيسوية على ملعب نابلس في مباراة انتهت لصالح العيسوية بهدف يتيم لتتواصل معاناة فريق هلال اريحا.

الشوط الاول الافضلية لصالح الهلال حيث سنحت لهم بعض الفرص منذ الدقائق الاولى حيث جاءت اولى الفرص من نصيب اللاعب سامر حداد من كرة عرضية من داخل الصندوق سددها بتسرع فكان له الحارس محمد ابو العسل

بالمقابل كانت هناك بعض المحاولات من قبل مهاجمي العيسوية دون تنسيق عن طريق خالد عبيد وخليل بعيرات وعماد امطير .

الشوط الثاني جاءت الافضلية لصالح العيسوية وسيطر على مجريات اللعب واتيحت عده فرص م وجاء الهدف الوحيد من محمد صبح بعد استقباله رفعه ركنية ومن داخل الصندوق سددها قوية في المرمى

حكم اللقاء معاذ عوفه مساعد اول خالد الخطيب الثاني محمد الخطيب الرابع محمد بدير راقبها انيس سماعنه مقيم الحكام ثائر دراغمه

جنين-القوات

وفي مباراة دون المستوى الفني ، تمكن نادي القوات الفلسطينية من الفوز السهل على نادي جنين بهدفين نظيفين جاءا في الثلث الاخير من المباراة في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجامعة العربية الامريكية.

قاد اللقاء: براء أبو سريس للساحة واحمد ذوقان مساعد اول و المساعد الثاني فؤاد التيه والرابع عمر دولة

راقب المباراة تامر بركات وقيم التحكيم ياسين صلاحات.

الشوط الاول: كانت الاستحواذ على الكرة لصالح القوات بالرغم من هجماتهم البطيئة والثقلية في حين كانت الهجمات المرتدة نادي جنين أكثر سرعة واكثر تهديدا، فبدأت المباراة بثابتة خطرة من باسل قضماني في الدقيقة الثالثة مرت من جانب قائم القوات،وسدد سامح علوان من خارج قوس الـ18 كرة صاروخية اربكت حارس القوات في الدقيقة 9، وغابت حتى الدقيقة الثلاثين خطورة نادي جنين .

الشوط الثاني:- تراجع اداء نادي جنين عن الشوط الاول، فإندفع هجوم القوات البطيء، وبعد ركنية تلت هجمة حصلت دربكة امام شباك ربيع بريك تمكن اللاعب ايسر من ادخالها في مرمى ربيع بريك في الدقيقة 60 محرزا الهدف الاول لفريقه، وبقيت الهجمات متتالية حيث اضاع مهاجمو القوات اكثر من فرصة مقشرة حتى اختتم اللاعب ابراهيم ابو شاويش المباراة في الوقت بدل الضائع بهدف ثان في شباك نادي جنين.

الخضر-طوباس

وأهدر فريق شباب الخضر فوزا كان في المتناول أمام طوباس واحتكما لنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الجمعة، على ستاد الخضر، في إطار الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى.

وتناوب لاعبو الخضر على اهدار الفرص عل مدار شوطي المباراة، وبالتالي افتقد الى قناص لترجمة سيل الكرات المحققة لإصابة الشباك. بعد التعادل بقي الخضر في الترتيب ما قبل الأخير رافعا رصيده الى النقطة 7، فيما حافظ طوباس على الوصافة برصيد 20 نقطة.

مع الدقيقة 18 تقدم الخضر بالنتيجة عبر لاعبه المهدي خالد بعد راسية، لكرة ركنية نفذها عزام صلاح، ارتقى بين المدافعين واسكن الكرة براسه في المرمى.

سيطر الخضر على مجريات اللعب واستمر في هجومه الضاغط وكادت راسية المهدي خالد مرة أخرى من إصابة الشباك لولا انها اخذت طريقها فوق العارضة.

وأضاع الخضر فرصة محققة لتوسيع الفارق في الدقيقة 23 عندما اطلق ياسر تيسير كرة صاروخية من خارج الصندوق تالق الحارس في ابعادها الى ركنية، نفذها عزام صلاح، ارتطمت بالقائم، عادت وتهيات امام عمر عيسى وجها لوجه مع الحارس لكنه متابعته ذهبت الى خارج الخشبات الثلاثة. مع الدقائق الأخيرة نشط طوباس وبادر الى الهجوم الضاغط لكن دون عنوان بسبب غياب التركيز والنهاية السعيدة.

في الشوط الثاني بداية هجومية لطوباس وتهديد واضح على المرمى.

الدقيقة 66 فرصة العمر لمصلحة الخضر من اجل توسيع الفارق عندما تهيأت الكرة امام عزام صلاح، سددها الحارس تالق في ابعادها الى ركنية.

هدف التعادل لطوباس جاء في الدقيقة 68 عبر لاعبه عبدالله محسن، بعد ان تم كسر مصيدة التسلل، كرة عرضية وصلت الى محسن امام الحارس اسكن الكرة الشباك.

وشهدت الدقيقة 81 تقدم طوباس بالنتيجة بهدف ثان عبر لاعبه مجدي عدوان عندما اطلق كرة صاروخية من قرابة منتصف الملعب، بعد ان استغل خروج الحارس من مرماه فسكنت الشباك. رمى الخضر بكل ثقله من اجل تدارك الأمور وتعديل النتيجة، وتحقق بالفعل عند الدقيقة الخامسة من بدل الضائع عن طريق لاعبه عمر عيسى عندما وصلته كرة طويلة من باسم المحسيري، هيأها لنفسه، وتقدم بها الى داخل الصندوق وسددها زاحفة على يمين الحارس معانقة الشباك.

حكم المباراة للساحة محمد خليل برهم وساعده اشرف زبيده ورافت رومه، ورابعا امين الحلبي. راقبها محمد جوابرة. مقيم حكام عبد الرؤوف أبو سنينه.