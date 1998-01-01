  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

المغازي يتفوق على خان يونس والبريج يعبر جمعية الشبان في بالسلة

السبت 10 نوفمبر 2018 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المغازي يتفوق على خان يونس والبريج يعبر جمعية الشبان في بالسلة



غزة / سما /

حقق فريق كرة السلة بنادي خدمات المغازي فوزاً ثميناً على منافسه خدمات خان يونس بنتيجة 83-54 على صالة سعد صايل، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة لدوري جوال للدرجة الممتازة.

نجح المغازي في إنهاء الربع الأول لصالحه بنتيجة 24-12، بدأ المغازي مهاجماً، وسجل له محمد ابو غزال 9 نقاط منها ثلاثية، واحمد عبدو مهدي مثلها، فيما برز من خان وسجل محمد ابو حطب 5 نقاط، ومصطفى السنوار 4 نقاط. وفي الربع الثاني بقي المغازي على تقدمه، وأنهاه 19-12، واحتدم التنافس في الربع الثالث، وانتهى بالتعادل 15-15، وعاد المغازي في الربع الأخير، وفاز 25-15.

حكم اللقاء: دولي حسين حمدان، ومروان حمد، ومؤمن الجربة، ومسجل يوسف العجلة، وميقاتي: عاطف المسلمي، و24 ثانية، ودولي احمد زعرب

وفي المباراة الثانية، فاز خدمات البريج على جمعية الشبان بنتيجة 99- 67، تقدم الفائز في الربع الأول بنتيجة 21-16، وسجل له محمد مهدي 7 نقاط، وعيد الشاعر 4 نقاط، بينما حاول لاعبو الشبان مجاراة لاعبي البريج وسجل رمزي سابا 8 نقاط، وفي الربع الثاني تقدم البريج 23-15،وانتهى الربع الثالث بنتيجة 32-16،وفي الربع الأخير تفوق البريج 23-20

حكام اللقاء: دولي باسل كرون، واحمد القاضي، ومحمد العالول، ومسجل يوسف العجلة، وميقاتي عاطف المسلمي، 24 ثانية ودولي احمد زعرب.

#خدمات المغازي

أخبار ذات صلة

المغازي يعبر جمعية الشبان وبيت حانون يتفوق على شباب البريج في دوري السلة

thumb

خدمات المغازي يهزم جمعية الشبان بالسلة

خدمات المغازي يتفوق على جمعية الشبان المسيحية في دوري السلة

thumb

فوزان لكل من المغازي وجمعية الشبان المسيحية بالسلة

thumb (1)

خدمات المغازي والبريج لنهائي ناشئين السلة

رفح

خدمات رفح يذهل المغازي بالسلة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: ماذا قدم الشيف "بوراك" للأمير تميم عندما زار مطعمه؟

مركز بيغن السادات: العرب لا يفهمون سوى القوّة وإسرائيل لن تحتّل غزّة نيابةً عن عبّاس

هل قامت السعودية بشراء 500 دبابة ميركافا من "إسرائيل"؟

صور: نائب السفير القطري يطلع على سير صرف المنحة القطرية لموظفي غزة

كيفية الوقاية من أنفلونزا الخنازير H1N1

مشروع تشغيل مؤقت لـ 4400 شخص في غزة خلال الأيام القادمة

خديجة تصرخ منفعلة: أهؤلاء بشر؟

الأخبار الرئيسية

الاموال القطرية في حقائب

مجدلاني: إدخال الأموال القطرية إلى غزة تم بطريقة المهربين والمافيات

ميناء غزة

صحيفة : اتفاق على ممر مائي بين غزة و قبرص

خريجين

تفاصيل .. مشروع للتشغيل المؤقت في غزة خلال الأيام القادمة

شهيد وعشرات الاصابات في مسيرات "العودة" شرق قطاع غزة

السنوار: لا علاقة للأموال القطرية بأي اتفاق تهدئة والتفاهمات ليست على حساب المصالحة