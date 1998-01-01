المغازي يتفوق على خان يونس والبريج يعبر جمعية الشبان في بالسلة

غزة / سما /

حقق فريق كرة السلة بنادي خدمات المغازي فوزاً ثميناً على منافسه خدمات خان يونس بنتيجة 83-54 على صالة سعد صايل، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة لدوري جوال للدرجة الممتازة.

نجح المغازي في إنهاء الربع الأول لصالحه بنتيجة 24-12، بدأ المغازي مهاجماً، وسجل له محمد ابو غزال 9 نقاط منها ثلاثية، واحمد عبدو مهدي مثلها، فيما برز من خان وسجل محمد ابو حطب 5 نقاط، ومصطفى السنوار 4 نقاط. وفي الربع الثاني بقي المغازي على تقدمه، وأنهاه 19-12، واحتدم التنافس في الربع الثالث، وانتهى بالتعادل 15-15، وعاد المغازي في الربع الأخير، وفاز 25-15.

حكم اللقاء: دولي حسين حمدان، ومروان حمد، ومؤمن الجربة، ومسجل يوسف العجلة، وميقاتي: عاطف المسلمي، و24 ثانية، ودولي احمد زعرب

وفي المباراة الثانية، فاز خدمات البريج على جمعية الشبان بنتيجة 99- 67، تقدم الفائز في الربع الأول بنتيجة 21-16، وسجل له محمد مهدي 7 نقاط، وعيد الشاعر 4 نقاط، بينما حاول لاعبو الشبان مجاراة لاعبي البريج وسجل رمزي سابا 8 نقاط، وفي الربع الثاني تقدم البريج 23-15،وانتهى الربع الثالث بنتيجة 32-16،وفي الربع الأخير تفوق البريج 23-20

حكام اللقاء: دولي باسل كرون، واحمد القاضي، ومحمد العالول، ومسجل يوسف العجلة، وميقاتي عاطف المسلمي، 24 ثانية ودولي احمد زعرب.