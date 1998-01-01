بعثة أرثوذكسي بيت لحم تصل اليونان وتكرم سهيل صباغ

رام الله / سما /

وصلت بعثة فريق أرثوذكسي بيت لحم فجر الجمعة إلى العاصمة اليونانية أثينا لخوض مباراة ودية أمام فريق "آيك أثينا" احياءً للذكرى الـ 14 لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وتضم البعثة: صالح البندك رئيسا، أسامة أبو جابر مدربا، والإداريون جاد قنواتي، باسم فريج، باسم سلامة، متري فريج، واللاعبون: جورج ثلجية، جورج قنواتي، قصي العناني، جورج طافش، حسام فريج ، سليم سكاكيني، فراس فريج، إياد عبد الله، جاستين عيدا، يحيى الخطيب، يوسف عصفورة.

وكان في استقبال البعثة في مطار أثينا الدولي محمد السيد أمين سر حركة فتح - إقليم اليونان ويانس سوتيرياذس منسق فريق الأيك وأسامة الرمحي رئيس اتحاد طلبة فلسطين في اليونان وإياد قسيس سكرتير الاتحاد.

ورحب محمد السيد أمين سر حركة فتح- إقليم اليونان باسم الاتحاد وحركة فتح وأبناء الجالية الفلسطينية في اليونان بافراد البعثة، متمنيا لهم طيب الإقامة.

وقال "ان هذه المرة الثالثة التي يتم خلالها إحياء ذكرى عزيزة على قلوب الفلسطينيين بإقامة مباراة لكرة السلة بين فرق فلسطينية ويونانية"، وهي مباراة وطنية بامتياز تحمل اسم الرئيس الراحل ياسر عرفات الخالد فينا جميعا.

وتمنى السيد ان تكون مشاركة ناجحة لجميع اللاعبين وتساعد في إكسابهم الخبرة خاصة أنها أمام فريق أيك أثينا الذي يعتبر من فرق الصفوة في أوروبا واليونان.

من جانبه رحب يانس سوتيرياذس منسق فريق الأيك بالوفد الفلسطيني في وطنهم الثاني اليونان، معربا عن سعادته بهذه العلاقة المتينة التي تجمع فريقه بالفرق الفلسطينية.

بدوره، شكر رئيس البعثة صالح البندك الاتحاد العام لطلبة فلسطين في اليونان وحركة فتح على إتاحة هذه الفرصة للنادي لكسب الخبرات وتمثيل الفلسطينيين في هذه المهمة الوطنية

وأشاد البندك بحفاوة الاستقبال والنشاط الدائم للاتحاد العام لطلبة فلسطين.

وعقب وصولها إلى اليونان، استقبل الرئيس الفخري للجالية الفلسطينية في اليونان سهيل صباغ بعثة أرثوذكسي بيت لحم في مقر شركة اتحاد المقاولين العرب ccc ، مرحبا فيهم في اليونان، مؤكدا دعمه لهذه المباراة التي تهدف إلى توطيد العلاقات بين الشعبين الفلسطيني واليوناني.

وتمنى صباغ للبعثة التوفيق في مباراتها يوم الأحد المقبل، آملا ان يقدم اللاعبين مستوى يليق بالمناسبة التي تقام من أجلها المباراة.

وقام رئيس البعثة صالح البندك بتكريم الصباغ بدرع تذكاري تقديرا لدعمه الدائم للرياضة الفلسطينية .