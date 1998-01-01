الاستعدادات لإطلاق أسبوع المساءلة العالمي في فلسطين

الخليل / سما /

أعلن المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية في مدينة الخليل، بالتعاون مع المركز الدولي للمجتمع المدني في برلين، بالشراكة مع ميثاق المنظمات الغير الحكومية العالمية للمحاسبة المحدودة عن انطلاق أسبوع المساءلة العالمي في فلسطين.

وسيتم تنفيذه بالتزامن مع دول العالم وسوف يركز هذا الأسبوع العالمي على قضايا تعزيز مشاركة الفئات المهمشة في صنع القرار ورسم السياسات المتعلقة بمشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة من خلال استخدام أدوات المساءلة المختلفة إضافة الى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

ويأتي مشاركة المركز الفلسطيني في هذا الأسبوع كممثلا عن المؤسسات الفلسطينية الأهلية من خلال مشروع تعزيز المساءلة في منظمات المجتمع المدني القاعدية وهو مشروع دولي ينفذ في خمسة عشرة دولة في العالم إضافة الى فلسطين بتمويل ودعم من UN.