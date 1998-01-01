بلدية بيتونيا تُنفذ اجراءات للحد من حوادث تجمع مياه الامطار

قامت بلدية بيتونيا بعدة اجراءات احترازية من شأنها تصريف مياه الأمطار والحد من حدوث أية فيضانات قد تتسبب بأضرار ماديـة أو بـشرية، ضمن جهودها للحد من الحوادث الناتجة عن تجمع مياه الامطار، واستعداداتها لموسم الامطار.

وبناء على تعليمات رئيس البلدية واهتمام المجلس البلدي، فقد تم منذ مطلع شهر أيلول الماضي الإيعاز إلى كافة الدوائر والأقسام المختلفة للاضطلاع بدورها وتنفيذ المهام المنوطة بها لاتخاذ كافة التدابير اللازمة استعداداً لموسم الأمطار من تنظيف للأودية وعبارات تصريف مياه الأمطار وغيرها.

وفي هذا السياق، قامت آليات البلدية بتنظيف عبارات تصريف المياه لتلاشي حدوث أية فيضانات بعد تساقط الامطار.

وقال رئيس البلدية بالانابة عبد الله جبرا هريش ان طواقم البلدية قامت بأعمال إنشاء خطوط تصريف مياه أمطار ومقاطع عرضية ذات قدرة استيعابية أكبر لتصريف المياه في العديد من الشوارع التي تكون عادة عرضة لتجمع مياه الأمطار.

واضاف دولة ان بلدية بيتونيا وفي حالات الطوارىء تعمل على مدار 24 ساعة لتوفير الآمان والحفاظ على سلامة المواطنينن خاصة في ساعات اشتداد هطول الامطار او تساقط الثلوج.

واشار الى أن هناك غرفة طوارىء خاصة بالبلدية وايضاً مشتركة مع محافظة رام الله والبيرة لاجراء اللازم والتدخل في حين حدوث أي طارىء، مؤكداً أن أبواب البلدية مفتوحة للجميع في كافة الأوقات.