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التربية توقع اتفاقية مع "جايكا" لتطوير جودة تعليم الرياضيات والعلوم

السبت 10 نوفمبر 2018 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقّع وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم الاثنين، مع رئيس فريق التخطيط في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" اتسوشي ماتشي، اتفاقية لتطوير جودة تعليم مبحثي الرياضيات والعلوم.

وحضر مراسم التوقيع؛ وكيل الوزارة د. بصري صالح، وممثلة "جايكا" يوكو ميتسوي، ومدير عام العلاقات العامة والدولية في "التربية" نديم سامي، والقائم بأعمال مدير العلاقات العامة والدولية نيفين مصلح، ومن "جايكا" يوكو سانتو، وكوزو كاواتا، وهبة مشعل.

وأكد صيدم أن توقيع هذه الاتفافية يجسد التزام الوزارة بمسيرة التطوير الشاملة، بما فيها التطوير المستمر للمناهج الوطنية، وتكثيف الجهود لضمان توفير أفضل الخدمات التعليمية للطلبة.

وثمن الوزير الشراكة مع اليابان خاصةً من خلال "جايكا"؛ والممتدة منذ أعوام طوال، مؤكداً اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع كافة المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة؛ للرقي بالقطاع التربوي.

من جهته، عبر ماتشي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تترجم العلاقة التعاونية الوثيقة بين الوزارة وجايكا؛ خاصة في مجال تطوير المناهج التعليمية، مشيداً بالخطوات التطويرية التي تتبناها الوزارة.

وهدفت هذه الاتفاقية إلى تعزيز مهارات الإبداع والتفكير الناقد لدى الطلبة من خلال تطوير تعليم العلوم والرياضيات في المدارس الفلسطينية، وسيتم تنفيذ هذا المشروع ليشمل في مراحله النهائية 500 مدرسة وسيشمل توفير الدعم التقني والتدريب للمعلمين والمشرفين، بالإضافة إلى رفد المدارس بالمواد والأدوات ذات العلاقة.

#التربية والتعليم

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