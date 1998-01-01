تفاصيل .. مشروع للتشغيل المؤقت في غزة خلال الأيام القادمة

غزة / سما /

أعلن وكيل وزارة العمل في قطاع غزة موسى السماك عن مشروع للتشغيل المؤقت، سيتم إطلاقه خلال الأيام القادمة.

وقال السماك إن مشروعا للتشغيل للمؤقت بدعم من البنك الدولي وبقيمة 17 مليون دولار سيتم إطلاقه خلال الأيام القادمة.

وأوضح أن جهات ومؤسسات أهلية ستقوم على المشروع بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة العمل بعد أن تم تذليل كافة العقبات التي أخرت تنفيذ المشروع.

وبين السماك أن 4400 شخص سيستفيدون من التشغيل المؤقت ولمدة 6 شهور متواصلة، لافتا إلى أن العدد سيكون مقسوما بين الاناث والذكور بالتساوي.

ومن المقرر أن يتلقى هؤلاء راتبا يقدر بـ380 دولار شهريا.

وسيجري الإعلان عن تفاصيل المشروع خلال الأيام القليلة القادمة.