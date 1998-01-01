بدء صرف مساعدات مالية قطرية لـ50 ألف أسرة فقيرة بقطاع غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن صرف المساعدات المالية ضمن المنحة القطرية لـ 50 ألف أسرة فقيرة بقطاع غزة وذلك اليوم السبت.

وأفاد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة يوسف إبراهيم أن صرف المنحة (100 دولار) سيبدأ اليوم عن طريق بنك البريد، ولمدة 3 أيام من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثامنة مساءً.

والخميس الماضي أعلن إبراهيم تسليم كشوفات 50 ألف أسرة فقيرة ستستفيد من مساعدة 100 دولار من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، تمهيدًا لصرفها.

وأعلن السفير العمادي قبل أيام عن صرف مساعدات نقدية عاجلة لـ 50 ألف أسرة من سكان قطاع غزة بقيمة 100$ لكل عائلة.