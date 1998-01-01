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أميركا توقف تزويد السعودية بوقود الطائرات في اليمن

السبت 10 نوفمبر 2018 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أميركا توقف تزويد السعودية بوقود الطائرات في اليمن



واشنطن / وكالات /

في تطورٍ لافت، أعلنت الولايات المتحدة الأميركيّة، فجر السبت، إيقافها تزويد التحالف السعودي – الإماراتي بالوقود جوًا لطائراتهم في اليمن، وسط تضارب الأنباء حول أسباب ذلك.

فبينما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة أنّ القرار أميركي، ونابع من أخطاء التحالف المتكررة ضد المدنيين في اليمن، قال بيان صادر عن التحالف إنّه هو من طلب من الولايات المتحدة إيقاف التزويد.

وقال التحالف في بيانه إنه طلب من الولايات المتحدة "وقف تزويد طائراته بالوقود جوًا في العمليات الجارية في اليمن"، بزعم "دول التحالف تمكّنت مؤخرًا من زيادة قدراتها في مجال تزويد طائراتها بالوقود جوًا، بشكل مستقل ضمن عملياتها لدعم الشرعية في اليمن".

وأضاف البيان أنه "في ضوء ذلك، وبالتشاور مع الحلفاء في الولايات المتحدة الأميركيّة، قام التحالف بالطلب من الجانب الأميركي وقف تزويد طائراته بالوقود جوًا في العمليات الجارية في اليمن".

وتابع البيان "كما تعبر قيادة التحالف عن أملها بأن تقود المفاوضات القادمة برعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاق في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2216" حول اليمن.

ولم تؤكد وزارة الدفاع الأميركية في بادئ الأمر رواية "واشنطن بوست"، وقالت المتحدثة باسم البنتاغون "نواصل إجراء محادثات مع السعوديين. ليس لدينا ما نصرّح به حاليا".

ويأتي ذلك وسط غضب دولي حيال سلوك السعودية في اليمن، خصوصا بعد سلسلة ضربات جوية أودت بحياة عشرات المدنيين بينهم العديد من الأطفال.

وكان وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، حذر في آب/أغسطس من أن دعم الولايات المتحدة للتحالف "ليس غير مشروط"، مشيرا إلى أنه يجب على التحالف أن يفعل "كل شيء ممكن إنسانيا لتجنب أي خسائر في أرواح الأبرياء".

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