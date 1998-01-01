فيديو.. الاردن: ارتفاع عدد وفيات الحالة الجوية الى 10

عمان / وكالات /

اعلنت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية جمانة غنيمات، فجر اليوم السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا الاحوال الجوية السائدة في المملكة الى 10 وفيات، حيث تم العثور على جثة احد المفقودين في منطقة الوالة.

واكدت غنيمات، وفق ما ذكرته وكالة "بترا" ان عمليات البحث عن بقية المفقودين مستمرة من قبل الاجهزة المعنية.

وكان الدفاع المدني الاردني قد اعلن في ساعة متأخرة من مساء الامس، عن وفاة تسعة أشخاص في سيول مياه الامطار الجارفة، بينهم احد غطاسي الدفاع المدني، كما أصيب تسعة آخرون، وتم نقلهم إلى المستشفيات.

وقال بيان للدفاع المدني، إنه تم تأمين الآلاف إلى مناطق آمنة في منطقة وادي موسى وضبعة والجفر من خلال فرق الإنقاذ.

وأضاف البيان أن ما يزيد عن 500 شخص من كوادر الدفاع المدني يشاركون في عمليات البحث، وبإسناد من القوات المسلحة وقوات الدرك والأمن العام، في منطقة مليح للبحث عن مفقودين.