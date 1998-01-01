د. بحر: مسيرات العودة حققت لشعبنا انفراجات وتحسينات في حياته اليومية

قال د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة ، أن مسيرات العودة الكبرى حققت للشعب الفلسطيني انفراجات وتحسينات في حياته اليومية، مبينا أن تلك الانفراجات جاءت نتيجة صمود شعبنا ومقاومته، وهي غير مرتبطة بوقف المسيرات، وبدون أي ثمن سياسي.

وأكد د. بحر خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق غزة أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقق جميع أهدافها بفك الحصار عن شعبنا، مثمنا الدور الكبير للمقاومة الفلسطينية التي حمت تلك المسيرات وشكلت درع واقي لها ورسمت استراتيجية الردع.

وشدد على أن شعبنا سيقاوم كافة الإجراءات المحلية والدولية والعقوبات المفروضة على قطاع غزة، حتى النصر والتحرير، ولن يستسلم بصمود أبنائنا وعزيمتهم في الإرادة والتحدي وصولا لحياة كريمة في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

وحيا د. بحر الشهداء والجرحى وكل من ضحى من أبناء شعبنا في سبيل تحرير فلسطين، مؤكدا أن صمود شعبنا هو طريق استردادهم حقوقهم التي حرموا منها بسبب الحصار، وشعبنا اليوم يسطر ملحمة جديدة في النضال الفلسطيني لاسترداد حقوقه، كما حيا الهيئة العليا لمسيرات العودة لما تبذله من جهود كبيرة.

وشكر دولة مصر التي وقفت مع أبناء شعبنا وتعمل بكل قوة لاتمام المصالحة الفلسطينية وتثبيت وقف اطلاق النار، كما شكر دولة قطر الشقيقة على دعمها المادي والمساند لأبناء شعبنا بكافة شرائحه.