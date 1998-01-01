هل قامت السعودية بشراء 500 دبابة ميركافا من "إسرائيل"؟

القدس/سما/

اشترى الجيش السعودي بواسطة شركة وسيطة اسبانية 500 دبابة ميركافا "إسرائيلية" هي أول صفقة فاضحة في تاريخ السعودية لإسرائيل ولكن حصلت عن طريق شركة وسيطة أسبانية على أساس أن الدبابات هي لأسبانيا، ودفع محمد بن سلمان ثمن الدبابات نقدا، وسيتم نقل الدبابات عبر البحرية الاسبانية الى السعودية على مدى 6 اشهر، مع طاقم "إسرائيلي" من ضباط مدرعات "إسرائيليين" لتدريب الجيش السعودي على دبابات ميركافا وذخائرها وصواريخها وكيفية قتالها.

ويعمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على شراء 1500 دبابة "إسرائيلية" من طراز ميركافا ليكون عنده فرقة مدرعة كاملة من 1500 دبابة ميركافا مع صواريخ تحميها إضافة إلى قذائف بالملايين إضافة إلى دفع المبلغ نقدا إضافة إلى إرسال حوالي 400 ضابط من سلاح المدرعات "الإسرائيلي" إلى السعودية ووضع الدبابات في منطقة قريبة من الربع الخالي لان "إسرائيل" قامت بتصنيع الدبابات على أساس حرارة عالية جداً كي تناسب المناطق السعودية الحارة.

وقامت بالوساطة شركة أسبانية بين "إسرائيل" والسعودية وستقوم بنقل الدبابات وتكتمل فرقة المدرعات السعودية من 1500 دبابة خلال سنة ونصف.

ويكون لدى الجيش السعودي 1500 دبابة ميركافا اسرائيلية مع كامل سلاحها ومدافعها وصواريخها على ان تكون فرقة مدرعة مميزة قادرة على الوقوف في وجه اي هجوم ايراني بري بمساعدة اسرائيلية ومساعدة ضباط المدرعات الاسرائيليين الذين سيدربون حوالي 6 الاف ضابط سعودي وجندي ورتيب على المدرعات الاسرائيلية، وهي اكبر صفقة سرية يتم عقدها بين السعودية واسرائيل، ولكن على اساس بيع المدرعات الى اسبانيا وليس الى اسرائيل.

وقد أعلن الخبر وكالة أنباء اسبانية قريبة من المخابرات الاسبانية، كذلك أكدت الخبر القناة العاشرة الاسرائيلية بشكل غير مباشر من ان الجيش السعودي يريد بناء فرقة المدرعات من الدبابات الثقيلة بحجم 1500 دبابة وتكون اكبر فرقة مدرعات قادرة على مواجهة اي قوة ايرانية برية لان الدبابات الاسرائيلية ميركافا سيتم شراؤها مع ناقلات صواريخ مضادة للدروع يصل هدفها الى 8 كلم وتراقب الدبابات ميركافا الاسرائيلية وتضرب اي هدف بري يكون في وجهها، وهكذا وفق الخطة الاسرائيلية سينقل الجيش الاسرائيلي الجيش السعودي من موقع دفاعي الى موقع قوة كبيرة لاكبر قوة مدرعة في المنطقة.