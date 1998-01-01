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السنوار: لا علاقة للأموال القطرية بأي اتفاق تهدئة والتفاهمات ليست على حساب المصالحة

الجمعة 09 نوفمبر 2018 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
السنوار: لا علاقة للأموال القطرية بأي اتفاق تهدئة والتفاهمات ليست على حساب المصالحة



غزة/سما/

أكد رئيس حركة “حماس” في قطاع غزّة، يحيى السنوار، إنّه “لا اتفاق مع الاحتلال” على تهدئةٍ في غزّة، وإن “الحصار بدأ يتهاوى”.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الغزيّين إلى الحشد والمشاركة في فعاليات اليوم، في أرض مخيمات العودة شرقيّ قطاع غزة.

وفي بيان لها، الأسبوع الماضي، قالت الهيئة إنّ المرحلة المقبلة من المسيرات “ستكون أقوى وأشد بزخمها الجماهيري والشعبي وبتمسكها بأهدافها وبثوابت شعبنا”، رغم انخفاض وتيرة المتظاهرين الأسبوع الماضي.

وأكدت الهيئة أن المسيرة “متواصلة باتجاه تحقيق أهدافها التكتيكية المتمثلة بكسر الحصار وإنهاء معاناة شعبنا في القطاع كضرورة موضوعية لاستمرار نضالنا على طريق تحقيق الأهداف الإستراتيجية في العودة والاستقلال”.

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