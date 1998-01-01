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فلسطينيو سوريا يعتصمون أمام مقر الأونروا في ‏مخيم البداوي

الجمعة 09 نوفمبر 2018 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطينيو سوريا يعتصمون أمام مقر الأونروا في ‏مخيم البداوي



بيروت /سما/

نظم العشرات من لاجئي فلسطينيي سوريا المهجرين إلى لبنان اعتصاماً أمام مكتب مدير خدمات الأونروا في مخيم البداوي بمدينة طرابلس شمال لبنان، للاحتجاج ضد إجراءات تأخر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تقديم المساعدة الشتوية للعائلات الفلسطينية، ورفضاً لسياستها التقشفية في كافة المجالات الطبية والإغاثية والتعليمية.

وشارك في الاعتصام الذي دعت إليه لجنة متابعة شؤون المهجرين الفلسطينيين ممثلي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وحشد غفير من المهجرين من مخيمات سوريا وفعاليات من مخيم البداوي.

في حين يشكو فلسطينيو سوريا في لبنان البالغ تعدادهم حوالي (31) ألفاً، حسب إحصائيات الأونروا حتى نهاية كانون الأول عام 2016، من أوضاع إنسانية مزرية على كافة المستويات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر موارد مالية، وتجاهل المؤسسات الإغاثية والجمعيات الخيرية وعدم تقديم المساعدات لهم، وفق ما ذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".

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