المئات يصلون الجمعة وسط الخليل للمطالبة برحيل الحكومة

الخليل/سما/

نظم حراك الجنوب المطالب باسقاط قانون الضمان الاجتماعي، صلاة الجمعة الثانية على دوار ابن رشد وسط الخليل مطالبين فيها باسقاط قانون الضمان الاجتماعي ورحيل الحكومة.

وهتف المشاركون شعارات تطالب بوقف قانون الضمان في ظل اصرار الحكومة على تطبيقه والبدء بتوقيع اتفاقيات آخرها مع وزارة الصحة.وقال صهيب زاهدة منسق الحراك: "ان حكومة د.رامي الحمد الله لا تنظر الى ما يحدث على الارض وتتبع سياسة استغباء الشعب وفرض الامر الواقع".

واضاف زاهدة:" اننا نطالب الرئيس محمود عباس باقالة حكومة الحمدالله بشكل عاجل واحضار حكومة أخرى وسريعة تنظر الى الشعب وتحاول اصلاح ما افسدته الحكومة الحالية".وقال محمد الزغير المتحدث باسم الحراك :"اننا الان بصدد عمل اسبوع حافل بالفعاليات المطلبية على الارض، ولن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا المشروعه رغم تعنت الحكومة.

واضاف الزغير:" ان الحراك هو حراك مطلبي ليس له اي اهداف حزبية او سياسية وانما يسعى جاهدا لتحقيق مصالح العمال التي يحاول البعض سرقتها وتجاوزها". يذكر ان المصلين وبعد انتهاء الصلاة توجهوا معا للاعتصام في خيمة الاعتصام الدائمة المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي.