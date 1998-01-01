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الخارجية تحذر من انفجار برميل البارود المتمثل في ميليشيات المستوطنين

الجمعة 09 نوفمبر 2018 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "في الآونة الاخيرة صعدت ميليشيات المستوطنين وعصاباتهم من اعتداءاتها واعمالها الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومزروعاتهم ومنازلهم، وتركزت تلك الاعتداءات الارهابية في المنطقة الواقعة جنوب غرب نابلس، وبالذات من قبل ميليشيات المستوطنين و عصاباتهم المقيمة في البؤرة الارهابية ( المسماة يتسهار).و في صبيحة هذا اليوم قامت عناصر من المستوطنين باقتحام بلدة كفر الديك بحماية قوات الاحتلال، حيث اقدمت على اعطاب عجلات عدد من السيارات الفلسطينية ، وخطوا شعارات عنصرية معادية على جدران المنازل مثل ( الموت للعرب)".

وأدانت الوزارة "بأشد العبارات ارهاب المستوطنين و ميليشياتهم المسلحة و المدعومة بشكل علني و مباشر من الحكومة الاسرائيلية و اذرعها المختلفة، فإنها تحذر من مغبة انفجار مايشبه برميل البارود الاستيطاني الذي زرعته الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة على تلال و هضاب الضفة الغربية المحتلة".

تجدر الاشارة هنا ان منظمة (ييشدين) الاسرائيلية اكدت في صفحتها على الفيسبوك ازديات وتيرة اعتداءات مستوطني يتسهار ضد المواطنين الفلسطينيين، و ان (الهدف من تلك الاعتداءات التمهيد لسرقة المزيد من الارض الفلسطينية)، و اضافت المنظمة ان الغالبية العظمى من تلك الاعتداءات تمر دون اية تحقيقات من شرطة الاحتلال.

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