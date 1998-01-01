لواء جفعاتي يجري تدريبات واسعة بعد انسحابه من حدود غزة

القدس/سما/

بدأ لواء جفعاتي مناورات تدريبية ستستمر لمدة 17 أسبوعاً استعدادا للانتشار على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان، والتي تشمل جميع القوات من الجندي حتى قائد السرية والكتيبة ووصولا إلى قيادة اللواء.

وذكر موقع القناة العبرية السابعة أن لواء جفعاتي انسحب مؤخرا من الحدود مع قطاع غزة والضفة الغربية بعد انتهائه من الانتشار على تلك الجبهتين في إطار عمليات الأمن الجاري.

وحسب القناة تهدف التدريبات التي شرع بها اللواء إلى رفع كفاءة المقاتلين وجهوزيتهم لمواجهة التحديات والتهديدات المختلفة التي قد يواجهونها عشية انتشارهم على الحدود الشمالية التي تختلف بشكل كبير عن الحدود الجنوبية التي كان ينتشر بها اللواء خلال الاشهر الماضية.