رشق موكب العمادي بالحجارة بمسيرات العودة شرق غزة

غزة / سما/

تعرض موكب السفير القطري محمد العمادي للرشق بالحجارة من قبل المشاركين في المسيرات، مساء اليوم الجمعة خلال زيارته لمخيم العودة شرق غزة.



ووصل العمادي لمخيم العودة للمشاركة في جمعة المسيرة مستمرة.



وحسب شهود عيان فقد تعرض موكب العمادي للرشق بالحجارة بشكل كبير من قبل بعض المتظاهرين الغاضبين في منطقة شرق غزة "ملكة".



وقال شهود عيان أن اضرارا لحقت بمركبته الخاصة، الامر الذي دفع الوفد القطري لمغادرة المكان.وتأتي زيارة العمادي في ظل استمرار صرف اموال المنحة القطرية الخاصة بموظفي قطاع غزة والتي ستستمر حتى الغد.

وكانت وسائل الاعلام الاسرائيلية قد قالت ان السفير ادخل 15 مليون دولار لقطاع غزة عبر اسرائيل يوم امس.

