  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رشق موكب العمادي بالحجارة بمسيرات العودة شرق غزة

الجمعة 09 نوفمبر 2018 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
رشق موكب العمادي بالحجارة بمسيرات العودة شرق غزة



غزة / سما/

تعرض موكب السفير القطري محمد العمادي للرشق بالحجارة من قبل المشاركين في المسيرات، مساء اليوم الجمعة خلال زيارته لمخيم العودة شرق غزة.

ووصل العمادي لمخيم العودة للمشاركة في جمعة المسيرة مستمرة.

وحسب شهود عيان فقد تعرض موكب العمادي للرشق بالحجارة بشكل كبير من قبل بعض المتظاهرين الغاضبين في منطقة شرق غزة "ملكة".

 وقال شهود عيان أن اضرارا لحقت بمركبته الخاصة، الامر الذي دفع الوفد القطري لمغادرة المكان.وتأتي زيارة العمادي في ظل استمرار صرف اموال المنحة القطرية الخاصة بموظفي قطاع غزة والتي ستستمر حتى الغد.
وكانت وسائل الاعلام الاسرائيلية قد قالت ان السفير ادخل 15 مليون دولار لقطاع غزة عبر اسرائيل يوم امس.
 

أخبار ذات صلة

ارشيفية

الصحة: 112 شهيدا و13 ألف إصابة بمسيرات العودة

حدود غزة -ارشيفية

15 شهيدا و 1800 إصابة بمسيرات العودة في قطاع غزة

شهاب: تهديدات الاحتلال لن تثني شعبنا عن المشاركة بمسيرات العودة

استشهاد شاب متأثرا بجروحه بمسيرات غزة

الفلسطينيون يحيون اليوم الذكرى الـ41 ليوم الأرض الخالد بمسيرات غاضبة

السفير العمادي يصل إلى غزة

الأكثر قراءة اليوم

مصدر اسرائيلي: الاموال القطرية ادخلت الى غزة باتفاق "جميع الاطراف" لصرف رواتب حماس

تاكيدا لما نشرته "سما" ..مصدر أممي: لا علاقة للأمم المتحدة بالدفعات المالية التي ستصرف لموظفي غزة

مالية غزة تعلن : هكذا ستصرف مستحقات موظفيها من المنحة القطرية اعتبارا من اليوم

استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة

شمالي : أوقفنا بدل الايجار للمهدمة بيوتهم واستمرار الخدمات اولوية كبرى في غزة

فيديو: ماذا قدم الشيف "بوراك" للأمير تميم عندما زار مطعمه؟

هنية يستقبل السفير القطري محمد العمادي بمنزله بحضور السنوار

الأخبار الرئيسية

اصابات بالرصاص الحي في مسيرات "العودة" شرق قطاع غزة

العمادي- ارشيف

العمادي يتحدث عن منحة موظفي غزة ويكشف اتفاقه مع الإسرائيليين

مسيرة العودة - غزة

مركز بيغن السادات: العرب لا يفهمون سوى القوّة وإسرائيل لن تحتّل غزّة نيابةً عن عبّاس

صرف رواتب - غزة

بالصور : بدء صرف المنحة القطرية لموظفي غزة

الرئيس عباس

لهذه الاسباب.. الرئيس وافق بشروط على اتفاق الهدوء بين حماس واسرائيل في غزة