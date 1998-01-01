  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اصابات بالرصاص الحي في مسيرات "العودة" شرق قطاع غزة

الجمعة 09 نوفمبر 2018 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات بالرصاص الحي في مسيرات "العودة" شرق قطاع غزة



غزة / سما/

أصيب عدد من المتظاهرين السلميين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مسيرات العودة في مختلف مناطق قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية ان 4 شبان اصيبوا برصاص الاحتلال شرق البريج وخزاعة جنوب قطاع غزة .

واصيب شاب برصاص قناصة في قدمه شرق مدينة غزة وفتى في رفح.   وبدأ المواطنون بالتوافد الى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة "33" لمسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان "المسيرة مستمرة".وبدأ جيش الاحتلال بإطلاق النار باتجاه عدد الشبان الذين اقتربوا من بوابة السناطي شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع. وأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز بكثافة تجاه المشاركين بفعاليات مسيرة العودة الذين بدأوا بالتجمهر في عدة نقاط تماس مع الاحتلال شرق قطاع غزة. من جانبها قالت حركة حماس أن الشعب الفلسطيني سيخرج اليوم في مسيرات العودة وكسر الحصار، لإكمال نضاله وتحقيق أهداف هذه المسيرات وفي مقدمتها كسر الحصار عن قطاع غزة. وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس أن الجماهير تخرج بإرادة أكبر وعزيمة أمضى لتنفذ قرارها الجمعي بالإصرار على العيش بحرية وكرامة، وأنها لن تقبل العيش تحت الحصار بعد الآن.

#مسيرات العودة #غزة #اصابات

أخبار ذات صلة

إصابة 95 متظاهر بجراح واختناق منها 26 بالرصاص الحي شمال قطاع غزة

اونروا

الجمعة القادمة من مسيرات العودة : " لن تمر المؤامرة يا وكالة الغوث"

مسيرات العودة

استعدادات لـ "جمعة ثوار من أجل القدس والأقصى" ضمن مسيرات العودة

غرينبلات يهاجم مسيرات العودة ويعتبرها "عدائية"

حدود غزة -ارشيفية

غزة : استعدادات لـ" جمعة أطفالنا الشهداء" ضمن مسيرات العودة

حدود غزة -ارشيفية

غزة: استعدادات لـ "جمعة مسيراتنا مستمرة" ضمن مسيرات العودة

الأكثر قراءة اليوم

مصدر اسرائيلي: الاموال القطرية ادخلت الى غزة باتفاق "جميع الاطراف" لصرف رواتب حماس

تاكيدا لما نشرته "سما" ..مصدر أممي: لا علاقة للأمم المتحدة بالدفعات المالية التي ستصرف لموظفي غزة

مالية غزة تعلن : هكذا ستصرف مستحقات موظفيها من المنحة القطرية اعتبارا من اليوم

استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة

شمالي : أوقفنا بدل الايجار للمهدمة بيوتهم واستمرار الخدمات اولوية كبرى في غزة

فيديو: ماذا قدم الشيف "بوراك" للأمير تميم عندما زار مطعمه؟

هنية يستقبل السفير القطري محمد العمادي بمنزله بحضور السنوار

الأخبار الرئيسية

العمادي- ارشيف

العمادي يتحدث عن منحة موظفي غزة ويكشف اتفاقه مع الإسرائيليين

مسيرة العودة - غزة

مركز بيغن السادات: العرب لا يفهمون سوى القوّة وإسرائيل لن تحتّل غزّة نيابةً عن عبّاس

صرف رواتب - غزة

بالصور : بدء صرف المنحة القطرية لموظفي غزة

الرئيس عباس

لهذه الاسباب.. الرئيس وافق بشروط على اتفاق الهدوء بين حماس واسرائيل في غزة

استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة