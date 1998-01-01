اصابات بالرصاص الحي في مسيرات "العودة" شرق قطاع غزة

غزة / سما/

أصيب عدد من المتظاهرين السلميين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مسيرات العودة في مختلف مناطق قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية ان 4 شبان اصيبوا برصاص الاحتلال شرق البريج وخزاعة جنوب قطاع غزة .

واصيب شاب برصاص قناصة في قدمه شرق مدينة غزة وفتى في رفح. وبدأ المواطنون بالتوافد الى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة "33" لمسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان "المسيرة مستمرة".وبدأ جيش الاحتلال بإطلاق النار باتجاه عدد الشبان الذين اقتربوا من بوابة السناطي شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع. وأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز بكثافة تجاه المشاركين بفعاليات مسيرة العودة الذين بدأوا بالتجمهر في عدة نقاط تماس مع الاحتلال شرق قطاع غزة. من جانبها قالت حركة حماس أن الشعب الفلسطيني سيخرج اليوم في مسيرات العودة وكسر الحصار، لإكمال نضاله وتحقيق أهداف هذه المسيرات وفي مقدمتها كسر الحصار عن قطاع غزة. وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس أن الجماهير تخرج بإرادة أكبر وعزيمة أمضى لتنفذ قرارها الجمعي بالإصرار على العيش بحرية وكرامة، وأنها لن تقبل العيش تحت الحصار بعد الآن.