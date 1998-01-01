مصطفى البرغوثي يلتقي الممثل الخاص للرئيس بوتين ونائب وزير الخارجية الروسي

رام الله / سما /

التقى الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالممثل الشخصي للرئيس الروسي بوتين لشؤون الشرق الاوسط وافريقيا و نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف و بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.

و ناقش الجانبان الاوضاع في المنطقة و خاصة في فلسطين، و شرح د. البرغوثي مخاطر التوسع الاستيطاني الاسرائيلي و ما يتعرض له الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال وخاصة في مدينة القدس، و ما يمثله قانون القومية الذي اقره الكنيست الاسرائيلي من تكريس للتمييز العنصري، كما شرح المعاناة التي يعيشها قطاع غزة نتيجة الحصار الاسرائيلي، واوضح الاصرار الفلسطيني على رفض و مواجهة محاولات تصفية عناصر القضية الفلسطينية وخاصة ما يتعلق بالقدس وحقوق اللاجئين ووحدة الاراضي الفلسطينية.

و أكد الجانبان على اهمية تشجيع و تفعيل جهود انهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني و تحقيق المصالحة و الوحدة الوطنية الشاملة حفاظا على مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في انهاء الاحتلال و تقرير المصير واقامة دولته الحرة المستقلة و من اجل حماية حق الشعب الفلسطيني في تمثيل نفسه وصون دور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد له.

واكد الجانب الروسي دعمه الثابت للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني و لضرورة احترام و تنفيذ القرارات و القوانين الدولية من اجل تحقيق السلام، و عبر الدكتور مصطفى البرغوثي عن التقدير العالي للمواقف الروسية الداعمة للحقوق الفلسطينية.