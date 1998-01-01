مؤسسة الوطن الفلسطيني تفتتح مركز "الوطن الصحي" في خان يونس

خان يونس / سما /

افتتحت مؤسسة الوطن الفلسطيني للإغاثة والتنمية مركز "الوطن الصحي" ، بحضور عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور يوسف الحساينة نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوطن الفلسطيني، والأستاذ عطا الجزار رئيس مجلس إدارة مركز "الوطن الصحي"، ولفيف من ممثلي قادة ووجهاء والشخصيات الاعتبارية في محافظة خان يونس.

وبدوره أكد الدكتور يوسف الحساينة أن المشروع يأتي في إطار اهتمام مؤسسة الوطن بالعمل الصحى الخيري الهادف إلى تقديم الخدمة للمواطنين موضحاً أن الغاية من المشروع إنسانية ولا تهدف الربح.

كما وجه الحساينة الشكر لكل من ساهم في انجاز هذا المشروع وخصص الشكر حركة الجهاد وامينها العام الاستاذ زياد النخالة ود. محمد الهندى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوطن ولمستشفى جنين ومركز القسام الصحى ومن كل من ساهم في انجاز الصرح الطبي.

وأوضح أن هذا المركز يعتبر الخامس من نوعه حيث تم افتتاح عدة مراكز أُخرى صحية في عدة محافظات ، كاشفاً النقاب عن نية المؤسسة ايجاد مركزين طبيين في كل محافظة، ومستشفى متخصص في شمال ووسط وجنوب القطاع.

ولفت الحساينة إلى ان المؤسسة عملت على مسارين مهمين هما الـ "الصحي والتعليمي" لما يمثلاه من أهمية كبيرة لبناء مجتمع قوي وقادر على مواجهة التحديات، مبيناً أنه إلى جانب إنشاء خمس مراكز صحية تم انشاء ثلاثة رياض أطفال شمال وجنوب قطاع غزة ، وبصدد إنشاء المزيد في السنوات القادمة.

وأشار إلى مؤسسة الوطن الفلسطيني تطمح إلى الارتقاء بالخدمة الصحية والتعليمية المقدمة للمواطن الفلسطيني الذي يستحق كل الاهتمام والتقدير، مؤكداً أن المراكز الصحية التي تم انشائها مؤخراً تقدم لدعم للمرضى الفقراء الغير قادرين على توفير العلاج.

وأشاد نائب مؤسسة "الوطن الفلسطيني"، بالروح العالية للفريق المبدع والمتجانس الذي عمل الليل بالنهار على انجاز الصرح الطبي الهام في محافظة خان يونس، مجدداً شكره وامتنانه لكل من ساهم في انجاح هذا الصرح الطبي الهام.

واكد الحساينة حرص مؤسسة "الوطن الفلسطيني" على تقديم الخدمة الطبية الأفضل لزائرين المراكز الطبية، حيث تم اختيار الطواقم الطبية المؤهلة بعناية فائقة، كما حرصت المؤسسة على ايجاد العلاج اللازم والفعال بسعر التكلفة للمساهمة في خدمة الانسان الفلسطيني الذي يعاني ويلات الحصار والانقسام.

ومن جانبه تحدث الاستاذ عطا الجزار رئيس مجلس إدارة مركز " وطن الصحي" عن أهمية وجود مثل هذه المراكز الطبية في كافة محافظات الوطن لمساعدة الناس والتخفيف عنهم، مؤكداً حرص المركز على تقديم الخدمة الأفضل بأقل التكلفة.

وأعرب الجزار عن امتنانه واعتزازه بأهالي محافظة خان يونس الذين عمل معهم في مستشفى ناصر سنوات عديدة، مؤكداً على حق هذه المحافظة المناضلة المجاهدة الصابرة في الحصول على الخدمة الأفضل في كل المجالات وليس الصحية فقط.

ومن ناحيته قدم الأستاذ زياد أبو طعيمة المدير الاداري لمركز "وطن الصحي" شرحا وافياً عن فكرة المركز والية إنشاءه وأقسام المركز والية العمل به حيث أوضح أن المركز يشمل على أكثر من تسعة عيادات أهمها عيادة القلب مجهز بجهاز ايكو وجهاز الجهد ، عيادة جراحة العظام، والنساء والولادة، وعيادة المسالك البولية، وعيادة الأسنان وعيادة الأنف والأذن والحنجرة ، والطب العام، وطب الأطفال ومختبر طبي وصيدلية.

واعرب المواطن أسعد البيوك عن بالغ فرحته بوجود مركز صحي بمنطقته التي تفتقر لمثل هذه المراكز الطبية رغم اكتظاظها بالسكان، وشاركه في الرأي المواطن محمد الجبور الذي رأى في وجود هذه المراكز الخيرية المتطورة بأجهزتها الحديثة خدمة للمواطنين الفقراء الذي هم بأمس الحاجة للعناية والاهتمام.