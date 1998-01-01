جهاز ثوري للترجمة الفورية.. يدعم 105 لغات منها العربية

وكالات / سما /

تمكنت شركة هولندية من تطوير جهاز للترجمة الفورية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي، الأمر الذي سيسهل على ملايين البشر حول العالم التواصل مع الآخرين بعشرات اللغات.

وطورت الجهاز الجديد شركة ترافيس، التي تنشط في مجال الصناعات المعتمدة على الذكاء الصناعي، إذ يمكن الجهاز مستخدمه من الترجمة إلى 105 لغات، وفق ما ذكر موقع AIT NEWS للأخبار التنقية.

ويمكن للجهاز ترجمة ما يقوله المستخدم خلال 3 ثوان كحد أقصى، وتقول الشركة إن الجهاز هدفه تطوير التواصل مع الآخرين وليس فقط الترجمة، مثل التطبيقات الموجودة حاليا في الأسواق.

ويعمل الجهاز، الذي أطلقت عليه الشركة اسم "ترافيس تاتش"، من خلال الاتصال بالإنترنت وبدونه، ففي الأولى يترجم إلى 85 لغة، وفي الثانية يترجم إلى 20 لغة إضافية من بينها العربية والإنجليزية والإيطالية والفرنسية والإسبانية والروسية والهندية.

يتميز الجهاز بسهولة استخدامه، حيث يتطلب اختيار لغتي المحادثة، ليستمع للمتحدث ويترجم ما يقوله بشكل فوري.

ويدعم شاشة عرض قياس 2.4 إنشا، لإظهار الترجمة المكتوبة، وزوّد ببطارية 2500 ميلي أمبير/ ساعة، هذا إلى جانب ميزة إلغاء الضجيج المحيط.

ويعد "ترافيس تاتش" المشروع الثالث للشركة الهولندية بعد "ترافيس وان" الذي كان عبارة عن مترجم جيب، وقد باعت منه الشركة 110 آلاف جهاز في العالم عند إطلاقه.