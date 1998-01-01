قوقل تطلق خدمة Cloud Scheduler

وكالات / سما /

أطلقت شركة قوقل خدمة جدولة جديدة لخدمتها السحابية تحت مسمى Cloud Scheduler تهدف لتنسيق وجدولة المهام بخط زمني مدعوم بالقراءة الذاتية لمحتوى الأوامر، في سياق إكمال دورة عمل المطورين بشكل شبه آلي أثناء قيامهم بوظائفهم المختلفة، موفرة عبر هذه الخدمة الوقت والجهد؛ وذلك بعدم إلزام المطور بالإشراف المباشر على جميع خطوات المهام التي يقوم بها بشكل يدوي.

وتعتبر أي من امتدادات لـ HTTP/S وخدمة إدارة الرسائل السحابية Cloud Pub/Sub بما تحتويه من خيارات متعددة بالإضافة لمحرك تطبيقات قوقل App Engine تحت طائلة عمل خدمة Cloud Scheduler.

وقال مدير إدارة المنتجات في الشركة فينود راماشاندران خلال إعلان الشركة عن خدمتها الجديدة، أن جدولة المهام تعتبر دعامة أساسية في جعبة المطور حيث يساعد توفرها على تشغيل المهمات المجدولة وصيانة النظام بشكل آلي، إلى أنه نوه لوجود تحديات تواجه نظام الجدولة على نفس مقياس التحديات التي تقاسيها التكنولوجيا التقليدية بهذا الخصوص؛ فيما يتعلق بإدارة البنية الأساسية وعمليات إعادة تشغيل المهام بالإضافة لافتقاد الرؤية الشمولية الواضحة عن حالة المهمة في مثل هذه الحالات.

ووضح راماشاندران أن خدمة Cloud Scheduler التي ما تزال في طور العمل التجربي تضمن في الوقت الحالي تحقيق الهدف المرجو منها، ففي الوقت الذي يتم ارسال المهام لـ App Engine أو Pub/Sub ستقوم هذه الخدمات بدورها بالرد عبر كود يفيد بنجاح أو فشل العملية.

وتوفر قوقل للمطورين فرصة للقيام بثلاث مهمات بشكل مجاني شهرياً عبر الخدمة الجديدة لكن في حالة الزيادة عن هذه العدد فكل مهمة جديدة ستكلف 10 سنت