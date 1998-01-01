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فوز للاردن وتعادل لفلسطيني في افتتاح التصفيات الاولمبية النسوية

الجمعة 09 نوفمبر 2018 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوز للاردن وتعادل لفلسطيني في افتتاح التصفيات الاولمبية النسوية



رام الله / سما /

المنتخب الأردني يفوز على نظيره المالديفي بستة أهداف نظيفة

منتخب فلسطين يعادل منتخب اندونيسيا في الدقيقة الاخيرة

رام الله- دائرة الاعلام بالاتحاد - حقق المنتخب الأردني الفوز على نظيره المالديفي في افتتاح تصفيات المجموعة الأسيوية النسوية الرابعة المؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020، والتي تستضيفها فلسطين في الفترة 8 حتى 13 الشهر الجاري، على ستاد فيصل الحسيني.

شهدت الدقائق الأولى من المباراة الهدف الأول للمنتخب الأردني والذي سجل من داخل الصندوق عن طريق اللاعبة عبير النهار، لتظهر سيطرة المنتخب الأردني على مجريات المباراة خلال الشوط الأول، ليتكرر السيناريو نفسه مع اللاعبة شهيناز جبرين عند الدقيقة 13 وتحرز الهدف الثاني عن طريق كرة ارضية، لتسجل بعدها بدقيقتين اللاعبة أنفال الصوفي الهدف الثالث.

استمر اللعب خلال الشوط الثاني على نفس الوتيرة، بتقدم المنتخب الأردني وسيطرته على اللعب ليسجل بذلك الهدف الرابع والذي جاء عن طريق ركلة طويلة خارج الصندوق للاعبة آية المجالي عند الدقيقة 75 من زمن المباراة، فيما شهدت الدقيقة 89 الهدف الخامس بقدم اللاعبة راية حنة التي أضافت الهدف السادس خلال الوقت الاضافي.

اعتبر مدرب المنتخب المالديفي عاطف محمد، خلال المؤتمر الصحفي الذي اعقب المباراة، ان الخسارة هي نجاح بحد ذاتها، لأن المنتخب خاض مباريات سابقة كانت نتيجتها 8 أهداف مقابل لاشيء، وهو الآن يلعب مع منتخب يعتبر الأفضل في آسيا بنتيجة أقل.

من جانبه، قال مدرب المنتخب الأردني عز الدين شيح: إن أداء المنتخب لم يكن بالمستوى المطلوب، بسبب اعتماد المنتخب المالديفي على الجانب الدفاعي ما حدّ من حرية حركة لاعبات المنتخب الأردني، وهذا أدى أيضاً الى قلة التركيز واضاعة فرص لاحراز أهداف أخرى.

وفي اللقاء الثاني تعادل منتخب اندونيسيا مع منتخب فلسطين بهدف لكل منهما.

وتقدمت اللاعبة فيفي اوكتافا في الدقيقة 58 لمنتخب اندونيسيا

وجاء الشوط الاول متكافئا وفي الشوط الثاني ظهر المنتخب الاندونيسي بشكل أفضل وعاب على لاعبات المنتخب الفلسطيني البطء والفردية حتى الدقيقة الأخيرة عندما تدخلت كارولين صهاجيان وسجلت هدف التعادل لفلسطين.

وسيكون الضغط ثقيلا على منتخبنا النسوي أمام منتخب الاردن يوم الأحد القادم لتحقيق نتيجة ايجابية في سبيل الحصول على احدى البطاقتين المؤهلتين للدور الثاني.

#منتخب فلسطين

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