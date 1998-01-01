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عقوبات قاسية بحق لاعبي خدمات النصيرات

الجمعة 09 نوفمبر 2018 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقوبات قاسية بحق لاعبي خدمات النصيرات



غزة / سما /

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد، على قرارات لجنة الانضباط، بناء على تقرير لجنة الحكام، المتعلقة بالأحداث التي واكبت لقاء خدمات النصيرات واتحاد دير البلح، ضمن الجولة الخامسة من الدوري.

وفرضت لجنة الانضباط عقوبات قاسية بحق لاعبي خدمات النصيرات, وهي على الشكل التالي:

1- تخسير خدمات النصيرات في المباراة, وغرامة 250 دولار.

2- إيقاف اللاعب محمود محمد كريم 3 مباريات رسمية, وغرامة 50 دولار.

3- إيقاف اللاعب محمود حسام إدغيش 5 مباريات رسمية, وغرامة 100 دولار.

4- إيقاف اللاعب محمود بدر أبو طاحون 3 مباريات رسمية, وغرامة 50 دولار.

5- إيقاف المدرب مروان الزهار 5 مباريات رسمية, وغرامة 150 دولار.

6- إيقاف اللاعب نبيل أسامة فراج سنتين ميلاديتين, وغرامة 200 دولار.

7- إيقاف اللاعب محمد حسن نصر سنتين ميلاديتين, وغرامة 200 دولار.

8- إيقاف اللاعب أحمد عمر أبو ناجع سنتين ميلاديتين, وغرامة 200 دولار.

#عقوبات #خدمات النصيرات

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