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محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال الجريح أحمد ادعيسات حتى الثلاثاء المقبل

الجمعة 09 نوفمبر 2018 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

قال محامي نادي الأسير الفلسطيني منذر أبو أحمد اليوم الجمعة، إن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" مددت اعتقال الجريح أحمد عبد الناصر ادعيسات (26 عاماً) من بلدة بني نعيم في الخليل حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وبين المحامي، في بيان لنادي الأٍسير، أن الجريح ادعيسات مصاب بأربع رصاصات في جسده، وقد أجريت له عمليتان جراحيتان في مستشفى "شعاري تصيدق" الإسرائيلي قبل نقله يوم أمس إلى عيادة "معتقل الرملة"، مضيفاً إلى أن المعتقل ادعيسات أُحضر إلى  قاعة المحكمة مقيد اليدين والقدمين.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على ادعيسات في تاريخ الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر قبل أن تعتقله لاحقاً.

#نادي الأسير

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