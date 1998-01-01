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اللواء عطا الله يبحث التعاون المشترك مع الشرطة البرتغالية

الجمعة 09 نوفمبر 2018 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، مع مدير الشرطة البرتغالية لويس مانويل، اوجه التعاون المشترك وما تقدمه الشرطة البرتغالية من دعم في مجال التدريب من خلال بعثة الشرطة الاوروبية العاملة في فلسطين وامكانية تطوير هذه العلاقة.

جاء ذلك خلال زيارة عمل قام بها اللواء عطاالله الى البرتغال برفقة رئيس بعثة الشرطة الاوروبية كاوكو، وعدد من ضباط الشرطة .

واستمع عطا الله خلال الزيارة، الى عرض مفصل عن هيكلية وطبيعة عمل الشرطة البرتغالية.

من جانبه عرض اللواء عطا الله، المراحل التي مرت بها الشرطة الفلسطينية وما وصلت اليه في المرحلة الحالية من مهنية في تنفيذ الواجبات الموكلة اليها بموجب التشريعات النافذة، والعلاقة المميزة بينها وبين المواطن الفلسطيني، والعلاقات الجيدة التي تربطها بنظيراتها في الدول العربية والأوروبية ودول العالم خاصة بعد انضمام الشرطة الفلسطينية لمنظمة "الانتربول"، وما اتاحه هذا الانضمام من فرصة لتعزيز اوجه التعاون مع أجهزة الشرطة، كما استعرض اهم العقبات التي تعترض عمل الشرطة وخطط التطوير التي وضعتها للسنوات القادمة .

وشملت الزيارة ايضا اجتماعا مع قائد الحرس الوطني الجمهوري البرتغالي وزيارة لوحدة العمليات الخاصة، ومدرسة التدريب في الحرس الوطني، وكذلك لقوات الشرطة الخاصة، وكلية الشرطة ومديرية شرطة العاصمة لشبونة وغرفة التحكم والسيطرة، واستمع خلال هذه الزيارات الى شرح تفصيلي عن هيكلية وعمل تلك الادارات والوحدات والتجهيزات اللوجستية التي تستخدمها وشاهد عروضا نفذتها وحدات متخصصة من الشرطة والحرس الوطني .

وفي ختام الزيارة، وجه اللواء عطا الله دعوة لمدير الشرطة البرتغالي لزيارة الشرطة الفلسطينية، للاطلاع على التجربة الفلسطينية وخصوصية عملها والنجاحات التي حققتها على كافة الاصعدة.

وضم الوفد المرافق لمدير عام الشرطة كلا من: قائد قوات الشرطة الخاصة العميد ركن مدحت حجو، ورئيس ديوان مدير عام الشرطة العقيد الدكتور خالد السباتين، ومدير إدارة مالية الشرطة العقيد وليد البيضة، ومسؤول الامن الخاص لمدير عام الشرطة النقيب فادي ابو عرقوب.

#حازم عطا الله #الشرطة

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