صور: نائب السفير القطري يطلع على سير صرف المنحة القطرية لموظفي غزة

غزة / سما /

اطلع اليوم الجمعة خالد الحردان نائب السفير القطري محمد العمادي على سير المنحة القطرية لموظفي غزة .

واكنت وزارة المالية بدأت صباح اليوم الجمعة بصرف المنحة القطرية لـ 27 الف موظف من الشق المدني من الموظفين، فيما سيتم صرف الرواتب للبقية من الايرادات المحلية.

و اعلنت وزارة المالية بغزة في بيان لها امس عن تفاصيل بدء صرف المنحة القطرية بدء من صباح اليوم وغدا، مطالبة بالاستعلام عنها عبر حساب التسجيل الموحد عبر موقع الحاسوب الحكومي.

وكانت الاموال القطرية دخلت امس الخميس عبر معبر بيت حانون برفقة السفير القطري محمد العمادي وفقا لما ذكرته المواقع العبرية ومصادر فلسطينية.