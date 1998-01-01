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خديجة تصرخ منفعلة: أهؤلاء بشر؟

الجمعة 09 نوفمبر 2018 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
خديجة تصرخ منفعلة: أهؤلاء بشر؟



انقرة / وكالات /

انفعلت خديجة جنكيز لدى تعليقها على المزاعم القائلة إن جثة خطيبها الصحفي السعودي جمال خاشقجي القتيل قد أذيبت، وعبّرت عن صدمتها من هذا النبأ، الذي لم يتأكد رسميا حتى الآن.

وقالت خديجة إنها عاجزة عن التعبير بكلمات مناسبة عن مشاعرها، وكتبت على حسابها في تويتر: "إذابة جسدك يا جمال بالأحماض بعدما قتلوك وقطعوك! وحرماننا من الصلاة عليك ودفنك في المدينة المنورة كما أوصيت كما تستحق، وكما نستحق".

يذكر أن وسائل إعلام نقلت أمس عن مصادر في مكتب المدعي العام التركي أن السلطات التركية أوقفت عملية البحث عن جثة خاشقجي، بعد مرور أكثر من شهر على قتله بعد دخوله إلى قنصلية بلاده في اسطنبول.

#خاشقجي #خديجة

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