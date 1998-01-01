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الجيش السوري يحرر مختطفي السويداء من "داعش"

الجمعة 09 نوفمبر 2018 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش السوري يحرر مختطفي السويداء من "داعش"



موسكو/وكالات/

نشرت وسائل الإعلام السورية الرسمية اللقطات الأولى للنساء والأطفال الذين حررهم الجيش اليوم من براثن تنظيم "داعش" الذي اختطفهم من محافظة السويداء الصيف الماضي.

وذكرت وكالة "سانا" أن الجيش تمكن من تحرير جميع المختطفين المتبقين لدى "داعش" بعد اشتباك مع مجموعة عناصر "داعش" في منطقة حميمة شمال شرق تدمر.

من جهتها كشفت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قدمت الدعم اللازم للجيش السوري في عمليته الخاصة لتحرير مختطفي السويداء جنوبي سورية من تنظيم "داعش".

وقال المركز الروسي للمصالحة في سورية: "نفذ الجيش السوري بالتنسيق مع قوات روسية عملية خاصة في قرية حميمة شرقي تدمر، خلصت إلى تحرير 19 مدنيا، كانوا رهائن احتجزهم إرهابيو تنظيم "داعش" لأكثر من 3 أشهر".

وأضاف المركز أن القوات السورية والروسية حررت 15 طفلا و4 نساء، اختطفتهم عصابات "داعش" خلال هجومها على محافظة السويداء في تموز الماضي، وتم تقديم كل المساعدة الضرورية للأطفال والنساء الذين تم تحريرهم.

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