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فتح : تحويل الاموال لحماس باشراف اسرائيل مهزلة وتحايل على القضية الفلسطينية

الجمعة 09 نوفمبر 2018 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح : تحويل الاموال لحماس باشراف اسرائيل مهزلة وتحايل على القضية الفلسطينية



رام الله /سما/

 قالت حركة فتح ان مهزلة مهزلة تحويل الأموال الى حركة حماس عبر اسرائيل " اثبتت ان حركة حماس وطوال الفترة السابقة كانت تتلاعب بعواطف وعقول الناس وتتحايل على القضية الفلسطينية تحت مسمى مسيرات العودة و سلاح المقاومة".

وأضافت فتح على لسان  منير الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم، تعقيباً على ادخال الأموال من مطار بن غريون يوم أمس تحت الإشراف الأمني الإسرائيلي المباشر إلى حركة حماس في قطاع غزة،" لقد أتضح ملياً أن سلاح حماس خنجر في خاصرة القضية الفلسطينية ولا علاقة له بمقاومة الاحتلال الاسرائيلي".

وتساءل الجاغوب، "كيف لحركة تدّعي أنها تسعى لتحرير الوطن وكيف لسلاح تسميه سلاح المقاومة أن يقبل أموالاً تدخل بتنسيق مع الاحتلال وعبر إشرافه المباشر وبآلية تعطيه القرار النهائي حول طريقة صرفها؟ هل أصبح الاحتلال غبيّاً لدرجة أنه يريد مساعدة من يدعي أنه يسعى للخلاص منه ويناضل من أحل تحرير فلسطين من النهر إلى البحر؟؟!! وهل إدخال هذه الأموال وبهذه الطريقة المُذِلّة يتماشى مع ما تتشدّق به حركة حماس ليل نهار بأنها لن تعترف بإسرائيل ولن تفرط بذرة تراب من أرض فلسطين؟؟

وقال " اذا كان هدف حركة حماس كما تدعي هو فك الحصار عن قطاع غزة وإنهاء معاناة أهلنا الصامدين فيها فان اقرب طريق لذلك هو العودة إلى الوحدة الوطنية واتمام المصالحة وإنهاء الإنقلاب بدلاً من الدخول مرة أخرى في مراهقات سياسية ومتاهات ستكون لها آثارها المدمرة على المشروع الوطني الفلسطيني برمته".

#فتح #حماس #اموال #اسرائيل

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