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قتيل وجريحان بعملية طعن في استراليا

الجمعة 09 نوفمبر 2018 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قتيل وجريحان بعملية طعن في استراليا



وكالات

أعلنت الشرطة الاسترالية، الجمعة، أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن خلال ساعة الازدحام في حي الأعمال بوسط ملبورن، وأنها اعتقلت مشتبها به، كما نشرت سكاي نيوز.

وقال مسعفون إنهم عالجوا أشخاصا في مكان الحادث، أحدهم أصيب في الرقبة، وفق ما نقلت فرانس برس.

وأشارت الشرطة الاسترالية إلى مصرع شخص خلال الحادثة.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية مشاهد تظهر رجلا يهاجم بشكل عشوائي ضباط الشرطة قبل أن يطلقوا النار عليه.

وطلبت شرطة فيكتوريا، عبر حسابها في تويتر، من المارة والأشخاص القاطنين بالقرب من الشارع، الذي شهد الحادثة تجنب المنطقة.

وذكر شهود أنهم سمعوا أصوات صراخ قادمة من شارع بورك، وشاهدوا ألسنة دخان تتصاعد في السماء بالإضافة إلى سيارة تحترق في نفس الشارع، وفق ما نقلت صحيفة "الغارديان".
 

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