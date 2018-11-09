مالية غزة تعلن : هكذا ستصرف مستحقات موظفيها من المنحة القطرية اعتبارا من اليوم

غزة / سما /

اعلنت وزارة المالية في غزة بعد اجتماع مطول عقد الليلة الماضية عقب وصول المنحة القطرية انها ستقوم اعتبارا من صباح اليوم الجمعة 9/11/2018 وغدا السبت بصرف مستحقات موظفي حكومة حماس في القطاع عبر كافة فروع البريد وذلك على النحو التالي:

أولاً: الموظفون المستفيدون من المنحة ولم يستلموا دفعة راتب شهر 7/2018 سيتم الصرف لهم بما يعادل 100% من الراتب، على أن يتم الصرف لهم بواقع 50% في الأشهر الخمسة التالية.

ثانياً: الموظفون المستفيدون من المنحة وصرفت لهم دفعة راتب شهر 7/2018 سيتم استكمال صرف الراتب لهم بواقع 40% على أن يتم صرف الأشهر الخمسة التالية بما يوازي 50% من الراتب.

ثالثاً: الموظفون غير المستفيدين من المنحة سيتم الصرف لهم بواقع 60 % على مدار الستة شهور من الإيراد المحلي.

واشارت وزارة المالية الى انه ولمزيد من المعلومات حول المنحة يمكن الدخول إلى حساب التسجيل الموحد عبر موقع الحاسوب الحكومي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تجدر الاشارة الى ان ممثل قطر العمادي كان وصل قطاع غزة امس والتقى مسؤولي المالية في حركة حماس وممثلي البريد الحكومي في القطاع فيما ذكرت القناة العبرية العاشرة بان الاموال القطرية التي ادخلت الى غزة تبلغ 15 مليون دولار، وانها ادخلت الى القطاع "باتفاق جميع الاطراف" وانها ستستخدم "لصرف رواتب موظفي حماس".

واشارت القناة التلفزيونية الاسرائيلية الى انه "تم فحص كشوفات الموظفين امنيا من قبل الجهات الامنية الاسرائيلية، وانه سيتم وقف صرفها في حال حدث اي خرق".

ونشرت قناة ريشت كان الاسرائيلية صورة لعدة حقائب قالت انها للاموال القطرية التي ادخلت الى غزة قبل وصول الممثل القطري العمادي الى القطاع.