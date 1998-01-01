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غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "المسيرات مستمرة"

الجمعة 09 نوفمبر 2018 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "المسيرات مستمرة"



غزة / سما /

يستعد اهالي قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في مسيرات العودة التي اطلقوا عليها اسم جمعة "المسيرات مستمرة" رفضا لاستمرار الحصار والاغلاق المفروض من قبل الاحتلال على لقطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة التي ستنطلق بعد ظهر اليوم في مخيمات العودة على الحدود.

وأكدت على استمرار المسيرات الجماهيرية حتى رفع الحصار، مشيرة الى ان مسيرات العودة ستظل في طابعها السلمي على حدود قطاع غزة.

وأكدت الهيئة اتخاذ اجراءات للتقليل من الخسائر البشرية واستخلاص السلبيات وتعزيز الايجابيات في صفوف الشعب الفلسطيني بهدفه استمرار مسيرات العودة وليس لوقفها، مؤكدة انها لن تسمح للاحتلال استباحه دماء شعبنا.
 

#مسيرات العودة #غزة

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