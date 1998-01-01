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الطقس: فرصة لامطار محلية

الجمعة 09 نوفمبر 2018 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: فرصة لامطار محلية



رام الله / سما /

 لا يطرأ اليوم الجمعة تغير كبير على درجات الحرارة، وتبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وخاصة خلال ساعات المساء، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

غدا السبت يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء من البلاد.

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