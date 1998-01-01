  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: تفاصيل جديدة عن منحة الـ 100$ خلال الأيام القادمة

الخميس 08 نوفمبر 2018 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تفاصيل جديدة عن منحة الـ 100$ خلال الأيام القادمة



غزة / سما /

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يوسف إبراهيم إنه تم تجهيز قائمة بـ ٥٠ ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة حتى تستفيد من مشروع الـ 100$ خلال الأيام القادمة.

وأضاف إبراهيم في تصريحات صحفية ، أن كافة كشوفات المستفيدين تم تسليمها للجنة القطرية في غزة، تمهيدًا للإعلان عن صرف هذه المساعدات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم وضع رابط للفحص عن أسماء المستفيدين من البرنامج على موقع الوزارة الإلكتروني الأيام القادمة.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع المؤسسات الحكومية المختصة في قطاع غزة، أعلنت عن صرف مساعدات مالية بقيمة 700 شيكل لعدد 5000 من ذوي شهداء ومسيرات العودة، والجرحى من ذوي الحالات الخطيرة وجميع حالات البتر

أخبار ذات صلة

محمود العالول

ماذا يحمل وفد مركزية فتح إلى غزة خلال الأيام القادمة ؟

هكذا ستتطور الحالة الجوية خلال الأيام القادمة

كهرباء

كهرباء غزة: تحسن على جدول الكهرباء خلال الأيام القادمة

الهندي: سنحصد إنجازات كبيرة خلال الأيام القادمة

مسافرين- ارشيف

الداخلية بغزة تصدر توضيح هام حول آلية السفر عبر معبر رفح خلال الأيام القادمة

كيف ستكون الحالة الجوية في الأيام القادمة ؟

الأكثر قراءة اليوم

مصر تبلغ حماس انها ستفرج عن فلسطيني من غزة أخفته قسريا منذ 27 عاما

السيسي «انتزع» قبول عباس «هدوءاً» يسبق المصالحة وخطوات جديدة لانهاء الانقسام

محمد بن سلمان يهاجم إردوغان ويتحدث عن تطور العلاقات السعودية الإسرائيلية

اكبر عملية هجرة في تاريخ البشرية - شعب الهندوراس يترك بلده لحكامه الفاسدين

شاهد ..سنودن يكشف عن "رواية كبيرة لم تتم كتابتها بعد" عن مقتل خاشقجي ودور اسرائيل

يهدد امنها القومي ..إسرائيل تتخذ إجراء عاجلا ضد المغني البريطاني الشهير ووترز

تعرف على الطلبات الغريبة المزعجة لأمير بريطانيا المدلل كل صباح

الأخبار الرئيسية

حقائب الاموال القطرية التي ادخلت الى قطاع غزة

مصدر اسرائيلي: الاموال القطرية ادخلت الى غزة باتفاق "جميع الاطراف" لصرف رواتب حماس

رواتب

تاكيدا لما نشرته "سما" ..مصدر أممي: لا علاقة للأمم المتحدة بالدفعات المالية التي ستصرف لموظفي غزة

استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة

رواتب

رسمياً.. ‏غداً صرف المنحة القطرية في فروع البريد للموظفين المدنيين الساعة 9 صباحا

ارشيفية

غزة : الكشف عن 6 حالات وفاة وعدة اصابات بسبب "انفلونزا الخنازير"