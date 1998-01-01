غزة: تفاصيل جديدة عن منحة الـ 100$ خلال الأيام القادمة

غزة / سما /

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يوسف إبراهيم إنه تم تجهيز قائمة بـ ٥٠ ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة حتى تستفيد من مشروع الـ 100$ خلال الأيام القادمة.

وأضاف إبراهيم في تصريحات صحفية ، أن كافة كشوفات المستفيدين تم تسليمها للجنة القطرية في غزة، تمهيدًا للإعلان عن صرف هذه المساعدات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم وضع رابط للفحص عن أسماء المستفيدين من البرنامج على موقع الوزارة الإلكتروني الأيام القادمة.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع المؤسسات الحكومية المختصة في قطاع غزة، أعلنت عن صرف مساعدات مالية بقيمة 700 شيكل لعدد 5000 من ذوي شهداء ومسيرات العودة، والجرحى من ذوي الحالات الخطيرة وجميع حالات البتر