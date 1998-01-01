  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"أونروا" تعلن تقليصات جديدة لخدماتها في قطاع غزة

الخميس 08 نوفمبر 2018 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أونروا" تعلن تقليصات جديدة لخدماتها في قطاع غزة



غزة / سما /

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، فرض تقليصات جديدة على خدماتها المقدمة للفلسطينيين في قطاع غزة، جراء الأزمة المالية التي تعانيها. وقال مدير عمليات الوكالة الأممية في القطاع، ماتياس شمالي، أن أونروا أوقفت صرف "بدل الإيجار" للعائلات الفلسطينية التي فقدت منازلها خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع صيف عام 2014.

وأضاف شمالي خلال لقائه عددا من الصحفيين في مكتبه بغزة، أنه "نأسف لعدم الاستمرار في دفع بدل الإيجار للعائلات المتضررة من الحرب، على الرغم من أننا أحرزنا نشاطا كبيرا في هذا السياق. ومجمل عدد العائلات التي كانت تدفع لها أونروا مؤخرا بدل الإيجار بلغ 1612 عائلة"، لافتا إلى أن هذا العدد كان 5 آلاف عائلة، وتقلصت اليوم إلى 1612 عائلة، عقب إعادة إعمار منازل البقية".

وأعلنت "أونروا" خلال الأشهر القليلة الماضية فصل 116 من موظفيها جراء الأزمة المالية التي تعانيها، عقب وقف الولايات المتحدة كامل تمويلها للوكالة.

وقال شمالي إنه "نضع على سلم أولوياتنا تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، ومن ثم خدمة موظفينا. والوكالة الأممية تعلم أنها لن تتسلم بداية العام القادم 360 مليون دولار من الحكومة الأميركية، كما كل عام"، مشيرا إلى أن "الوكالة دائما كانت تواجه صعوبات مع الحكومة الأميركية، لكن الآن تم خلط الأوراق بين الأمور السياسية والتمويل، وأصبح التمويل أمرا مسيسا".

وتابع أن "أعداد اللاجئين تزداد واحتياجاتهم أيضا، لكن الموازنة لا تزداد، نحن فقدنا 360 مليون دولار، ونعلم أيضا أن الأموال التي تعهدت بها الدول الأعضاء لن تكفي لتقديم خدماتنا". وأضاف أنه "نعاني الآن عجزا ماليا يقدر بـ 64 مليون دولار، وبداية العام القادم سيراوح العجز بين 300 ـ 400 مليون دولار". وقال إنه "نأمل إيجاد طريقة لإبقاء خدماتنا حتى نهاية العام، أما عام 2019 فنأمل أن تساعدنا الدول التي ساعدتنا هذا العام ومنها تركيا والهند، ودول خليجية، لتجاوز الأزمة".

ولفت شمالي إلى أن العام الحالي كان "صعبا جدا على أونروا على الصعيدين السياسي والمالي. لكننا استطعنا أن نستمر في تقديم خدماتنا، ومن أجل الإبقاء على الخدمات اتخذنا بعض الإجراءات والقرارات الصعبة والمؤلمة، تمثلت في فصل 116 موظفا يعملون لدينا، وهذا محزن، وهم سيحصلون على مكافأة جيدة، ونحاول أن نحصل لهم على فرص أخرى للحصول على دخل".

ومن إجراءات التقليص التي اتبعتها أونروا وفق شمالي، "تحويل العديد من موظفيها إلى نظام العمل الجزئي والعقود اليومية. ونحن نبحث عن سبل تكلفنا أقل ماليا، وعمل الموظفين وفق العقود الثابتة يكلفنا أموالا أكثر، وطالما لدينا عجز مالي سنبقي على هذه الإجراءات الصعبة المؤلمة".

وأكد شمالي أن أونروا لن توقف عملياتها وخدماتها العام القادم، إلا أنه سيكون عاما "مليئا بالتحديات وليس سهلا، والتحدي هو هل ستحصل الوكالة على مال كافٍ لتقديم جميع الخدمات للاجئين؟ وأعتقد أن هذا سيكون صعبا. القلق الآن من عدم قدرتنا على التنبؤ بما سيحدث".

أخبار ذات صلة

ابو حسنة - ارشيف

ابو حسنه: مؤتمر "التعهدات" الخاص بأزمة "أونروا" ينعقد بنيويورك غدًا والعجز المالي غير مسبوق

بيير كرينبول- ارشيف

"أونروا" تشيد بدعم مصر خلال المرحلة "الأخطر في تاريخها"

موظفو اونروا

إضراب بمرافق "أونروا" في غزة وتواصل احتجاجات الموظفين

كندا تستأنف دعمها لوكالة "أونروا" بمبلغ 25 مليون دولار

المدير العام لـ

"أونروا" تؤكد تدهور وضعها المادي و تطالب الدول العربية بتمويلها

معبر رفح -ارشيفية

الأمم المتحدة : إغلاق المعابر وتمويل "أونروا" وغياب المصالحة وراء ازمة غزة

الأكثر قراءة اليوم

مصر تبلغ حماس انها ستفرج عن فلسطيني من غزة أخفته قسريا منذ 27 عاما

السيسي «انتزع» قبول عباس «هدوءاً» يسبق المصالحة وخطوات جديدة لانهاء الانقسام

محمد بن سلمان يهاجم إردوغان ويتحدث عن تطور العلاقات السعودية الإسرائيلية

اكبر عملية هجرة في تاريخ البشرية - شعب الهندوراس يترك بلده لحكامه الفاسدين

شاهد ..سنودن يكشف عن "رواية كبيرة لم تتم كتابتها بعد" عن مقتل خاشقجي ودور اسرائيل

يهدد امنها القومي ..إسرائيل تتخذ إجراء عاجلا ضد المغني البريطاني الشهير ووترز

مصدر تركي: جثة خاشقجي تم اذابتها ومحوها بالكامل داخل منزل القنصل السعودي

الأخبار الرئيسية

حقائب الاموال القطرية التي ادخلت الى قطاع غزة

مصدر اسرائيلي: الاموال القطرية ادخلت الى غزة باتفاق "جميع الاطراف" لصرف رواتب حماس

رواتب

تاكيدا لما نشرته "سما" ..مصدر أممي: لا علاقة للأمم المتحدة بالدفعات المالية التي ستصرف لموظفي غزة

استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة

رواتب

رسمياً.. ‏غداً صرف المنحة القطرية في فروع البريد للموظفين المدنيين الساعة 9 صباحا

ارشيفية

غزة : الكشف عن 6 حالات وفاة وعدة اصابات بسبب "انفلونزا الخنازير"