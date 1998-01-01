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الاحتلال يحول الطالب الجامعي محمد ابو عكر للاعتقال الاداري

الخميس 08 نوفمبر 2018 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحول الطالب الجامعي محمد ابو عكر للاعتقال الاداري



القدس المحتلة / سما /

حولت سلطات الاحتلال الطالب في جامعة بيت لحم محمد نضال ابو عكر (25 عاماً) للاعتقال الاداري لمدة ستة شهور وذلك بعد اسبوع من اعتقاله.

وصادق قاضي محكمة "عوفر" الاسرائيلية العسكرية على قرار الاعتقال الصادر عن جهاز المخابرات الاسرائيلية، بزعم ان ابو عكر يشكل خطرا على أمن المنطقة التي يعيش فيها، مدعية انه من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت ابو عكر وهو من مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم قبل نحو اسبوع، بعد ان اقتحمت منزل عائلته فجرا، حيث اعتدى جنود الاحتلال على والده ووالدته وشقيقته بالضرب المبرح.

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