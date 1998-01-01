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طلاب إسرائيليون يحتجون بالقدس على الأوضاع الأمنية على حدود غزة

الخميس 08 نوفمبر 2018 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
طلاب إسرائيليون يحتجون بالقدس على الأوضاع الأمنية على حدود غزة



القدس المحتلة / سما /

انضم المئات من الطلاب الإسرائيليين من كافة أنحاء دولة الاحتلال، اليوم الخميس، إلى مسيرة احتجاجية في القدس المحتلة، أطلقها الأحد الماضي طلاب الثانوية من مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وانطلقت المسيرة من مدرسة ثانوية في مستوطنة "شاعر هنيغف" القريبة من قطاع غزة، ومن المتوقع أن تصل اليوم إلى محطتها الأخيرة في حديقة عامة بمدينة القدس المحتلة، بعد مسير استمر خمسة أيام، احتجاجا على الأوضاع في المنطقة والتوتر الأمني المستمر في الجنوب.

واستقبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، هؤلاء الطلاب لدى وصولهم إلى القدس، وشارك ريفلين الطلاب في مسيرتهم إلى الكنيست، وقال لهم "لستم الشباب الذي يُحيط بغزة، إنكم الشباب الذي يحيط بإسرائيل بأكملها.. نحن نسمع صرختكم التي تمزّق القلب، ونعدكم ألا نسمح وممنوع أن نسمح، لصافرات الإنذار أن تتحول إلى دائمة".

وخلال هذا اليوم قامت مجالس طلابية عديدة من كافة أنحاء دولة الاحتلال بتنظيم حافلات أقلت المئات من الشبيبة الإسرائيلية إلى القدس للانضمام إلى الطلاب القادمين من الجنوب في محطتهم الأخيرة.

ويشار إلى أن العشرات من المستوطنين في المنطقة المحيطة في قطاع غزة تظاهروا الأحد الماضي بالقرب من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة احتجاجا على الأوضاع الأمنية.

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