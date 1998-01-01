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"الهيئة الوطنية لمسيرة العودة" تؤكد على استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها

الخميس 08 نوفمبر 2018 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الهيئة الوطنية لمسيرة العودة" تؤكد على استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها



غزة/سما/

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار  جماهير شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية للمشاركة الواسعة في جمعة، "المسيرة مستمرة"، تاكيداً علي استمرارها والحفاظ على الحقوق الوطنية ووحدة الدم والمصير المشترك.

وأكدت في بيان صدر مساء اليوم الخميس، في بيان وصل " سما"  على أهمية الحفاظ علي سلمية وشعبية المسيرات وأدواتها باعتبارها رافعة للنهوض الوطني.

وأوضحت أن المنجزات البسيطة التي تحققت غير كافية لكنها خطوة على طريق الألف ميل، وصولاً لتحقيق أهداف تلك المسيرات، مؤكدة أن جماهيرنا لن تنخدع  بأي انجازات واهية وعلينا كسر الحصار مهما كلف الثمن.

كما دعت المشاركين لإتخاذ كافة التدابير التي تمنع وتفوت الفرصة علي قناصة الاحتلال الإسرائيلي من النيل من المشاركين السلميين.

وأشارت اليئة إلى أن الرسالة الأهم غداً هي احتشاد الجماهير وربطها السلمي والشعبي، محذرةً الاحتلال من مغبة قتل المتظاهرين السلميين أو الاعتداء عل المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار.

وأكدت على الدور المصري المتواصل لانجاز الوحدة وكسر الحصار، مطالبةً الرئيس أبومازن إلى عقد جلسة طارئة لبحث التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.

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