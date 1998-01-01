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قرار عسكري بمنع محافظ القدس دخول الضفة لـ ٦ شهور

الخميس 08 نوفمبر 2018 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار عسكري بمنع محافظ القدس دخول الضفة لـ ٦ شهور



القدس المحتلة / سما /

تسلم محافظ القدس المحتلة عدنان غيث مساء الخميس قرارا عسكريا مما يسمى بقائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال، يقضي بمنعه من الدخول أو التواجد في مناطق الضفة الغربية المحتلة لمدة ست شهور.

وكانت مخابرات الاحتلال في مركز شرطة المسكوبية غربي القدس، استدعت محافظ القدس للتحقيق معه، وسلمته القرار بزعم أنه يشكل خطرا على أمن الكيان الإسرائيلي.

ومُنح محافظ القدس عدنان غيث مهلة ٧٢ ساعة للاعتراض على القرار، وتم تسليمه أمر استدعاء ليوم الأحد المقبل لاستكمال التحقيق.

وتعد السابقة الأولى التي يصدر فيها قرار عسكري بحق محافظ القدس، في حين طالت القرارات العسكرية عشرات المقدسيين.

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