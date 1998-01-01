جنين: "الضابطة" تضبط معملا لألعاب الأطفال وآلاف الدجاج غير الصالح للاستهلاك

جنين/سما/

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الصحة في محافظة جنين، معملاً لتصنيع وإنتاج الأعشاب والزيوت العطرية غير المرخص ويفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، وبداخله مواد مصنعة تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وألعابا بلاستيكية، وأتلفت 3400 دجاجة غير صالحة للاستعمال في محافظة طولكرم.

ووفقا لبيان صادر عن دائرة العلاقات العامة والإعلام بجهاز الضابطة الجمركية، فإن عملية ضبط المعمل تمت بناءً على معلومات استخبارية وبمتابعة ميدانية حثيثة، وتبين أنه غير مرخص، وضبط بداخله 70 لتر زيوت عطرية مستخلصة مجهولة المصدر، و100 كغم أعشاب غير صالحة للاستخدام نتيجة وجود حشرات داخلها.

وأضافت أن طواقم الضابطة الجمركية ومديريتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظة جنين ضبطت كمية من البنادق البلاستيكية الممنوعة من التداول، وأعشابا صينية منتهية الصلاحية.

وفي محافظة طولكرم، أتلفت طواقم الضابطة الجمركية 3400 دجاجة بسبب سوء حالتها الصحية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك، وذلك بحضور دائرة الطب البيطري بوزارة الزراعة.