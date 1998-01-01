من خلال تأجيج المشاعر الدينية.. باحث إسرائيلي: عباس يحاول إشعال الأوضاع في القدس

وكالات/سما/

قال الباحث الإسرائيلي في الشؤون العربية بوني بن منيحم إن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يحاول إشعال منطقة القدس من خلال تأجيج العواطف والمشاعر الدينية.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن بن منيحم أوضح أنه تم نشر شائعات يوم أمس الأربعاء على شبكات التواصل الاجتماعي أن مستوطنين اقتحموا المسجد المرواني القريب من المسجد الأقصى في إطار مساعي "إسرائيل" لتحويله إلى كنيس يهودي.

وحسب بن منيحم "وفقا لتقديرات مسؤولين كبار في حركة فتح فإن أبو مازن سيعمل خلال المرحلة المقبلة على إشعال الوضع في شرق القدس من خلال تأجيج المشاعر الدينية، وذلك بهدف الإثبات للجميع بأن السلطة لا تزال تسيطر على شرق القدس وليست إسرائيل".