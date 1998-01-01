قوات الاحتلال تعيد إغلاق منزل في شارع الشلالة بالخليل

الخليل/سما/

:أعادت قوّة عسكرية من جيش الاحتلال، إغلاق منزل في شارع الشلالة بالخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية أغلقت مدخل منزل عائلة الجبالي في شارع الشلالة بمدينة الخليل، باستخدام "اللحام"، والواقع في مكان فاصل بين شارعي الشلالة والشهداء.

وأوضحت أن العديد من المنازل مرشحة أمام الإغلاق في المنطقة، وكان جرى فتح المنازل مؤخراً من أصحابهم، وإدخالهم أغراضاً.

وتغلق سلطات الاحتلال مئات المنازل والمحال التجارية في شارعي الشهداء والشلالة وسط مدينة الخليل، خاصة تلك الواقعة على مقربة من البؤر الاستيطانية في قلب المدينة، وتمنع أصحابها من العودة إليها منذ أحداث انتفاضة الأقصى.